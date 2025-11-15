Эксперты и общественные деятели собрались на симпозиум «БРИКС–Европа» в Сириусе

Tекст: Вера Басилая

Второй Международный симпозиум в формате «БРИКС – Европа» организовали «Единая Россия», Международное движение «Другая Украина» и Институт Европы РАН на федеральной территории Сириус. Форум собрал парламентариев, общественников, ученых и экспертов из стран БРИКС и Европы для обсуждения перспектив сближения позиций на международной арене.

Обсуждение касается безопасности, экономики и финансов, а также культурных и гуманитарных связей. Участники подчеркивают важность объединения усилий для решения глобальных вызовов современности. Одним из ключевых вопросов стала консолидация политических и общественных сил ради поиска справедливых подходов к глобальным проблемам.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что отказ от сотрудничества с Россией вредит странам ЕС.

«Отказ от диалога, практически полный разрыв политических, экономических и культурных контактов – выбор Запада. Ответственность нынешних европейских элит. Россия с уважением относится к истории отношений с Европой и видит в этих странах большой потенциал», – заявил Якушев.

Он добавил, что именно страны Запада сегодня отвергают возможность обсуждения причин конфликта и стремятся к решению споров с позиции силы.

Якушев подчеркнул приверженность России формированию единого пространства безопасности в Евразии и важность диалога с европейскими политиками, даже если власти этих стран сейчас занимают недружественную позицию. По его словам, страны БРИКС демонстрируют новый подход, строящийся на принципах взаимного уважения и открытости, и не противопоставляют себя остальному миру.

На симпозиуме выступили директор Института Европы РАН Алексей Громыко, президент India Foundation Рам Мадхав и Пьер де Голль – президент Фонда Пьера де Голля за мир и дружбу между народами. Они поддержали идею многополярного мира и важности уважения суверенитета.

Первый симпозиум такого формата состоялся в ноябре 2024 года в Сочи, где впервые участвовали представители национальных парламентов и Европарламента из Германии, Греции, Сербии, Франции, Англии и других стран. Тогда ключевым вопросом стало обсуждение справедливых и взаимовыгодных принципов нового экономического порядка.

В феврале 2024 года «Единая Россия» учредила мировое движение «За свободу наций!», которое ставит целью объединение стран мирового большинства ради создания равноправного многополярного миропорядка. Постоянный комитет нового движения уже приступил к работе, а первое заседание прошло в июне 2024 года во Владивостоке.