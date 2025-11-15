Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Первый снег выпал в Москве и Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге фиксируют первый снег, сообщили СМИ.
В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег. Однако в некоторых районах Москвы осадки остались в виде дождя, пишет m24.ru.
По информации Гидрометцентра России, такой смешанный характер погоды сохраняется и, вероятно, продлится еще несколько дней.
Петербург и Ленинградская область тоже почувствовал приближение зимы, пишет Фонтанка.
«Утром первый снег заметили синоптики, а теперь – и сами петербуржцы», – пишет издание. Судя по карте осадков, снег продвигается с юга области к центру Петербурга.
