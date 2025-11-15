Первый снег выпал в Москве и Петербурге

Tекст: Антон Антонов

В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег. Однако в некоторых районах Москвы осадки остались в виде дождя, пишет m24.ru.

По информации Гидрометцентра России, такой смешанный характер погоды сохраняется и, вероятно, продлится еще несколько дней.

Петербург и Ленинградская область тоже почувствовал приближение зимы, пишет Фонтанка.

«Утром первый снег заметили синоптики, а теперь – и сами петербуржцы», – пишет издание. Судя по карте осадков, снег продвигается с юга области к центру Петербурга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве наступает период так называемой «автомобильной зимы». Власти города призывают водителей своевременно менять летнюю резину. Автоэксперты рекомендуют тщательно выбирать шиномонтаж для безопасной переобувки автомобиля.

