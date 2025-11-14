Японский наемник ВСУ заочно осужден в ДНР

Суд ДНР заочно осудил японского наемника ВСУ на 14 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Японии 38-летнему Такао Тайнаке. Он признан виновным по статье за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

По данным суда, в феврале 2023 года Тайнака прибыл через границу с Польшей на Украину. Там он вступил в Интернациональный легион. Далее японец прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против российских военных до лета 2025 года.

За свою деятельность Тайнака получил более 2,6 млн рублей. В отношении него избрана заочная мера пресечения – заключение под стражу, а сам он объявлен в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР заочно назначил Тайнаке наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее наемник ВСУ из Грузии Гурам Беруашвили был приговорен к 28 годам лишения свободы.

Гражданка Чехии Каролина Черношкова получила 13 лет колонии общего режима за наемное участие в конфликте на стороне Украины.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении щведского наемника Карла Форсбека по обвинению в терроризме, контрабанде оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов в составе организованной группы.