Наемник ВСУ из Швеции обвинен в участии в вооруженном конфликте и терроризме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении подданного Швеции 50-летнего Карла Фредерика Кристофера Форсбека. Ему инкриминируется участие в качестве наемника в вооруженном конфликте, теракт, контрабанда оружия, а также незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

В сообщении надзорного ведомства указано, что Форсбек с августа 2024 по январь 2025 года, находясь в составе ВСУ, пересек российскую границу в Курской области, имея при себе автомат Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы. Он принял участие в вооруженном сопротивлении ВС РФ, проводившим контртеррористическую операцию.

«Он прибыл на Украину в подразделение Интернационального легиона ВСУ с целью получения материальной выгоды», – сообщили в прокуратуре.

В отношении Форсбека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, он объявлен в розыск. Уголовное дело будет рассматриваться заочно во 2-м Западном окружном военном суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в России приговорил канадца Дилана Морданта к 14 годам строгого режима за участие в конфликте на Украине в качестве наемника.

Также суд в России ранее утвердил заочно приговор двум грузинским наемникам по 25 лет за участие во вторжении в Курскую область.

Еще один наемник из Грузии Алеко Элисашвили получил шесть лет колонии за участие в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.