Австралийский штат Виктория первым в стране признал ущерб для аборигенов
Австралийский штат Виктория официально закрепил признание ущерба аборигенам и обязался советоваться с союзом коренного населения по вопросам защиты их прав, сообщает континентальная пресса.
Власти штата Виктория впервые в истории Австралии подписали юридически обязательный договор с Союзом исконных жителей Виктории, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News. Этот документ не только оформлен в статусе закона, но и стал первым подобным соглашением между правительством штата и коренными народами страны.
В договоре власти признали ущерб, нанесенный аборигенам из-за британской колонизации в XVIII–XX веках. Кроме этого, теперь во всех случаях, связанных с интересами коренных народов, чиновники обязаны советоваться с их союзом. Соглашение охватывает племена йорта-йорта, вотджобалук, джаадва, джадаваджали, вергайа, юпагулк, виммера, гундиджмара и гунайкурнай.
Премьер-министр Виктории Джакинта Аллан во время церемонии подписания подчеркнула, что этот договор объединяет одну из старейших культур планеты с современными государственными институтами.
В тексте указано, что аборигены были первыми владельцами земель и понесли тяжелые потери во время колонизации, включая принудительное переселение на резервации, массовую гибель от болезней и запреты на родные языки. Союз исконных жителей Виктории теперь признан официальным органом, представляющим интересы местных народов и участвующим во всех процессах, связанных с их правами и наследием.
