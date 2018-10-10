Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу

На глазах рушится еще один миф о «невинном Западе» и «ужасном СССР». Именно Москву традиционно упрекали в чудовищных последствиях испытаний ядерного оружия, нанесении ущерба и людям, и природе. Однако появляется все больше фактов того, как западные страны заражали радиацией свои колонии и приблизили смерть десятков тысяч людей.

В западной пропаганде «самыми грязными» традиционно считаются ядерные испытания, которые проводились в СССР и Китае. Научных фактов за этим не стоит, это просто популярный пропагандистский мем. На самом деле и советское, и китайское правительство внимательно контролировало последствия ядерных испытаний уже потому, что проводило их на своей территории.

Даже испытания гигантской советской «царь-бомбы» мощностью в 58,6 мегатонны на Новой Земле привели к минимальному повышению радиационного фона. Не было значительных последствий для здоровья людей и при ядерных испытаниях, проводившихся Китаем на полигоне Лобнор.

А вот западные страны устраивали ядерные взрывы на территории своих колоний – подальше от титульного населения и средств массовой информации – и позволяли себе не заботиться ни об экологии, ни о здоровье местных жителей.

Испытания проходили в условиях строжайшей секретности. Белое население загодя эвакуировалось. Туземцы считались расходным материалом, и за ними никто особо не следил. Точных сведений о воздействии радиации на организм человека пока еще не было. Страшные результаты ядерных испытаний в Австралии, Полинезии, Африке стали явными и привлекли внимание общественности только десятилетия спустя.

Раковые заболевания, лейкемия, сердечно-сосудистые заболевания, мутации новорожденных – это наследство, которое оставили после себя Франция, США и Великобритания на своих заморских ядерных полигонах. Сегодня сотни тысяч людей по всему миру пытаются доказать связь своих болезней с ядерными взрывами и добиться компенсации от ядерных держав. Больше полувека борются за справедливость аборигены Австралии, проживавшие в окрестностях Маралинги – «австралийской Хиросимы». Когда в 1956 году британские военные начали проводить там ядерные испытания, они эвакуировали местных жителей и позаботились о том, чтобы эпицентр взрывов находился минимум в трехстах километрах от поселений.

Часть австралийских аборигенов, живших в заповедных местах, где решено было построить полигон, вывезли на грузовиках. Однако больше тысячи аборигенов остались жить в родных лесах и получили огромную дозу радиации. Британские военные не следили за их безопасностью и даже не пытались отогнать от полигона. По сведениям Королевской Комиссии, изучавшей британские ядерные испытания в Австралии в 1985 году, военные полагали, что «вымирающая раса (аборигены) не должна влиять на обороноспособность западной цивилизации».

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Шестьдесят лет спустя Сидуна – городок, где живут потомки аборигенов из Маралинги, – стал «раковой столицей» Австралии. Местные жители умирают от онкологических и легочных заболеваний, тщетно пытаясь добиться от Великобритании компенсации за свои страдания.

Еще в 1940-х ученые всего мира предупреждали военных об опасности радиации. Однако их не слушали. Перед первыми испытаниями на атолле Бикини среди военных и политиков США установился консенсус насчет того, что атмосферные взрывы атомных бомб неопасны, так как после взрыва в атмосфере происходит «самоочищение». Это была официальная концепция испытаний, несмотря на то, что в их ходе уникальная экологическая ниша атолла была практически разрушена, а от раковых заболеваний умерло 840 жителей Бикини и близлежащих островов. Еще семь тысяч требовали от правительства США признать, что их заболевания были спровоцированы радиационными осадками. Однако компенсаций удалось добиться лишь 1865 людям. Половина из них на тот момент уже умерли.

С тем же цинизмом испытывала свои атомные бомбы и Франция. С 1960 по 1962 год взрывы проводились на территории Алжира. Полигон Регган был построен в самом центре пустыни Сахара. Здесь взорвали на земле четыре атомных бомбы. Первая, мощностью 70 килотонн, называлась «Голубой тушканчик», остальные – «белый, красный и зеленый тушканчики».

Большинство документов по проекту засекречены до сих пор.

Официальная позиция французского правительства состояла в том, что все радиоактивные осадки как-то «удачно» остались в пределах Сахары. Однако несколько рассекреченных документов показали, что ветер разносил радиоактивную пыль на тысячи километров, по всей территории Северной и Центральной Африки. Повышенные уровни радиации после испытаний были зафиксированы даже в Сицилии и Испании.

Сегодня в Алжире считают, что в результате испытаний заболело и умерло около ста тысяч человек. Франция считает, что пострадавших было не больше пятисот. В 2010 году во Франции приняли закон о компенсациях пострадавшим алжирцам. Но реальные выплаты по нему получили всего двадцать человек.

После того как в 1962 году Алжир добился независимости, французы продолжили ядерные испытания на территории другой своей колонии – во Французской Полинезии. В 1962 году все ядерные державы заключили договор о запрете ядерных взрывов в воздухе. Однако Франция документ не подписала. С 1966 по 1974 год на островах Французской Полинезии было осуществлено около 40 воздушных взрывов.

Некоторые депутаты Ассамблеи Французской Полинезии пытались воспрепятствовать проведению испытаний. Однако парламентариям пригрозили тем, что назначат на островах прямое военное управление. Да и степень опасности местные жители не вполне понимали. «Многие полинезийцы и таитяне воевали за Францию во время Второй мировой, – рассказал газете Guardian Уиники Саж, президент Экономического, социального и культурного комитета Французской Полинезии. – Так что когда господин де Голль приехал к нам и сказал «мы тут проведем несколько испытаний», никто и представить не мог, как плохо это все для нас обернется. В доме моей бабушки на стене висела фотография атомного взрыва».

2 июля 1966 года состоялся первый взрыв на печально известном атолле Муруроа. «Это прекрасно», – сказал тогда Шарль де Голль. С тех пор в проведении испытаний приняло участие около 127 тысяч человек – военных и гражданских.

Радиация разносилась по воздуху и по океану и подрывала здоровье еще десятков тысяч людей. Значительное превышение безопасных уровней было зафиксировано на островах Полинезии. Рассекреченные в 2013 году документы, опубликованные в газете Le Parisien, показали, что вскоре после испытаний содержание плутония в атмосфере Таити, находящемся в тысяче километров от Муруроа, превышало безопасные показатели в пятьсот раз.

Меры защиты были чисто символическими. Французские ветераны рассказывали позднее журналистам, что во время испытаний, находясь в пятнадцати километрах от эпицентра, они носили только шорты и футболки, им не выдавали даже солнечных очков.

Еще хуже было отношение к местным жителям. Документы из французских военных архивов свидетельствуют, что в 1966 году, когда ветер погнал облако радиоактивной пыли от атолла Муруроа в сторону острова Мангарева, военные предложили эвакуировать население острова. Но Париж эту идею зарубил: «Эвакуация отменяется по политическим и психологическим причинам».

Экологи безуспешно протестовали против радиационной катастрофы, которую французы устраивали в Тихом океане. Военные брали их корабли на абордаж и арестовывали «зеленых» протестантов. А корабль гринписовцев «Воин радуги» французские спецагенты попросту взорвали во время его стоянки в порту Окленда.

Ядерные испытания полным ходом шли во Французской Полинезии вплоть до 1996 года. В полной мере их результаты местные жители прочувствовали не сразу. Сегодня высокий уровень онкологических заболеваний на островах многие из них связывают с воздействием радиации. В 2006 году эту связь подтвердили и французские медики.

Однако официальный Париж продолжал отмалчиваться. В 2010 году во Франции был принят закон о выплате компенсаций людям, пострадавшим в ходе ядерных испытаний. Однако доказать связь своей болезни и ядерных взрывов трудно даже профессиональным военным, работавшим на полигонах. Что уж говорить о простых полинезийцах – у них просто нет никаких документов, чтобы подать иск о компенсации. Из 127 тысяч человек, участвовавших в испытаниях, правильно оформленные заявления за все это время смогли подать лишь 800 полинезийцев. Реальных выплат добились только 11 человек.

Ассамблея Французской Полинезии давно борется за признание полинезийцев пострадавшими от бездарно организованных ядерных испытаний. Депутаты обращались в ООН, устраивали марши протеста и демонстрации в столице Таити Папеэте, проводили кампании в прессе. 10 октября Французская Полинезия подала иск против Франции в Международный уголовный суд, обвиняя правительство страны в преступлениях против человечества. Успешный исход этого дела мог бы дать надежду и многим другим людям, пострадавшим от военных учений ядерных держав.