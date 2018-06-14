Москва разъяснила позицию по всеобщему ядерному разоружению

Россия считает преждевременными инициативы о начале процесса всеобщего ядерного разоружения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что подходить к этому вопросу необходимо трезво и реалистично.

На конференции «50 лет со дня открытия для подписания Договора о нераспространении ядерного оружия: достижения, вызовы и перспективы» Рябков заявил, что сокращение ядерных арсеналов происходит не в вакууме, а в условиях современного мира, который становится все более непредсказуемым и турбулентным. «Мы призываем подходить к задаче ядерного разоружения трезво и реалистично», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что это «слишком серьезный, крайне сложный и исключительно ответственный процесс, чтобы позволить и сюда привносить эмоции». По словам Рябкова, прекращение производства ядерного оружия и уничтожение всех его запасов не может обеспечиваться в отрыве от усилий по заключению договора о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Рябков добавил, что движение в направлении ядерного разоружения «должно быть взвешенным и поэтапным, с твердой опорой на укрепление международной безопасности и стабильности».

Замглавы МИД отметил, что Россия за последние 30 лет сократила свой ядерный потенциал на 85%, внеся беспрецедентно значимый вклад в продвижении к безъядерному миру.

Он также призвал проанализировать статус США в Договоре о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и принять адекватные меры.

Ранее МИД заявлял, что США стремятся утаить свои многочисленные нарушения международных соглашений в области контроля над вооружениями.