Власти Австралии переименовали названные в честь короля Леопольда II горы

Взгляд
3 июля, пятница  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
Разделы

США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Когда говорит травма, разум молчит

Алексей Алешковский, сценарист
Мы можем или воевать, или договариваться: третьего не дано. Признание за другими таких же прав и свобод не означает их победы над вами, оно означает вашу победу над самим собой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Каким будет мир без лидерства США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ангела Меркель предложила европейцам начать готовиться к миру без американского лидерства и поразмыслить о том, каким этот мир будет. В Москве ответ на этот вопрос готов давно. Однако, объективно говоря, всей планете лидерство США пока выгодно. В том числе и России. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

    Турция лишила Россию вековой мечты

    США и Китай бьются за Гонконг

      Перейти а раздел…

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

          Как вы оцениваете вероятность начала полномасштабной войны против России в ближайшие несколько лет?
          • Это невозможно

          • Вероятность низкая

          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Ефремов заявил о невиновности в смертельном ДТП
              Кремль ответил на критику поправок к Конституции от других странДобровинский отреагировал на отказ Ефремова признать себя виновным в ДТПСтала известна цель Козака на переговорах по Донбассу в БерлинеСША решили захватить четыре иранских танкера с бензином для Венесуэлы
              Повышенный радиоактивный фон над Европой связали с ядерным реакторомСобчак рассказала о новой стратегии защиты ЕфремоваМеркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшее времяВ Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
              Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил сана отрицавшего COVID-19 схиигумена СергияЗеленский отменил уголовную ответственность за пьяную ездуСША предложили обсудить роль России на саммите G7Американских военных моряков призвали не покупать ЛСД в даркнете

              Главная тема


              Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

              новейшие вооружения


              В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

              жертва коронавируса


              Кадыров сообщил о смерти отца Нурмагомедова

              ядерная безопасность


              Власти Финляндии отреагировали на слухи о якобы радиации из России

              Видео

              новое оружие


              Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

              громкое дело


              Серебренников заявил об отсутствии средств на возмещение ущерба Минкульту

              Сибирская флотилия


              Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

              грузовое сообщение


              Крымский мост полностью раскрыл свои преимущества

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Власти Австралии переименовали названные в честь короля Леопольда II горы

              3 июля 2020, 14:13

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Горы на северо-западе Австралии, названные в честь короля Бельгии Леопольда II Кинг-Лиополд, были переименованы и получили название на языке местного населения. Теперь они называются Wunaamin-Miliwundi, заявил министр по делам аборигенов штата Западная Австралия Бен Уайатт.

              «В 1879 году (путешественник) Александр Форрест увидел эти великолепные кимберлийские хребты, и от восторга назвал их в честь короля Бельгии Леопольда. Сегодня мы официально переименовали их в горы Вунаамин Миливунди – это то название, которое они носили задолго до того, как родился этот король», – передает РИА «Новости» слова Уайтта.

              По словам министра, отмечает местный телеканал ABC, переименование горного хребта отражает пожелания групп автохтонного населения. Уайатт подчеркнул, что название – это комбинация из слов Wunaamin и Miliwundi - так эти горы называли австралийские аборигены нгаринйин и бунуба соответственно.

              Канал указывает, что название в честь бельгийского монарха горам дал австралийский политический деятель и путешественник Александр Форрест, который назвал несколько горных хребтов в честь правителей Европы того времени. Однако сам Леопольд II никак не был связан с Австралией. Путешественник решил назвать горы таким образом из-за «интереса монарха к путешествиям» по неисследованным местам.

              «Я рад тому, что мы наконец-то нашли способ убрать имя человека, которого история признает тираном, того, кто уничтожил множество африканцев и никак не был связан с Западной Австралией», – добавил министр.

              Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. Короля критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке, когда страна находилась в его персональном владении. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда в Конго погибли порядка 10 млн человек.

              После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах, начались массовые акции против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.

              Кроме того, бельгийский король Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период колониального правления Бельгии при короле Леопольде II.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............