Король Бельгии осудил колонизацию Конго при Леопольде II

Бельгийский король Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Конго в период колониального правления Бельгии при короле Леопольде II. Об этом говорится в послании короля президенту Демократической республики Конго Феликсу Чисекеди Чиломбо по случаю 60-летия независимости страны.

Король выразил самые глубокие сожаления «в связи с теми ранами прошлого, боль от которых жива и поныне», и пообещал твердо продолжать курс на борьбу с любыми формами расизма, передает «Интерфакс».

Заявление монарха было сделано на фоне международной волны переоценки отношения к расизму и колониальному прошлому многих стран, которая поднялась после убийства в США при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты против расизма прошли и в Бельгии. Так, власти Антверпена в ответ на протесты бельгийцев против расизма демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, теперь статуя будет храниться в запаснике одного из местных музеев.

Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. Короля критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке, когда страна находилась в его персональном владении. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда в Конго погибли порядка 10 млн человек.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.