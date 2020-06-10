В Бельгии после антирасистских протестов демонтировали памятник королю Леопольду II

Власти Антверпена в ответ на протесты бельгийцев против расизма демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, теперь статуя будет храниться в запаснике одного из местных музеев, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских в американском Миннеаполисе в Бельгии, как и во многих других странах, начались массовые акции против расизма и полицейского насилия, в ходе которых многочисленные памятники Леопольду II были облиты краской.

Общественная инициатива Reparons L'Histoire («Отремонтируем историю») призвла демонтировать все памятники королю в Бельгии. Активисты называют Леопольда II, который «для некоторых является героем», «палачом, убившим 10 миллионов конголезцев», передает Deutsche Welle.

Леопольд II правил Бельгией 44 года – с 1865 по 1909 год. Короля критикуют за геноцид местного населения в Конго в XIX веке, когда страна находилась в его персональном владении. Историки предполагают, что в эпоху Леопольда в Конго погибли порядка 10 млн человек.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.