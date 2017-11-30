Либералы заявили о конце существования государства Австралия

Национальный праздник Австралии перерос в скандал: местные меньшинства и либералы потребовали отказа от национальных символов и самой государственности, покаявшись тем самым за расизм.

В пятницу Австралия отмечает национальный праздник: в этот день в 1788 году на континент прибыл первый британский флот. По традиции дело знаменуется народными гуляниями, фестивалями и пикниками. Но не все готовы радоваться: местная община аборигенов протестует против празднования «позорной даты». Их поддерживают либералы, члены ЛГБТ-сообщества и другие, вовсе неожиданные единомышленники.

Австралийцы любят свой праздник: на улицах и пляжах толпы народу, повсюду пестрят цвета национальной символики. Флаг государства доминирует – не только эмблемой на майках и панамках, но и в расцветке купальников, и даже на матрасах для плавания. Погода прекрасна, лица радостны, над улицами веет аромат традиционного барбекю.

Но в современном глобальном мире любая идиллия, особенно национальная, неизбежно подвергается критике. Обязательно найдется какая-нибудь сила, действующая по принципу «Баба-яга против». На сей раз в роли такой Бабы-яги выступил митинг протеста в Сиднее. Тысячи демонстрантов называют национальный праздник Австралии «Днем вторжения» и разворачивают плакаты, общий смысл которых сводится к знакомой россиянам формуле – «нечего тут праздновать, стыдиться надо».

Движущей силой митинга, как и самой концепции «Дня вторжения», выступают аборигены. Саму дату они считают трагичной, а праздник – позорным. Вместо национального флага они демонстрируют собственный – флаг древнего населения континента, черно-оранжевое полотно с желтым кругом посередине (издалека несколько напоминает флаг Германии).

Примечательно, что дизайн полотна, символизирующего древность, был разработан и утвержден в 1971 году.

К аборигенам присоединились гастарбайтеры-азиаты, у которых своя повестка дня. Среди прочего, можно заметить надписи типа «Азиатские медсестры против геноцида». При этом надо иметь в виду, что в Австралии легализована проституция, и основной контингент в местных борделях – это девушки-азиатки.

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В митингах задействованы и местные мусульмане. Женщина в хиджабе держит флаг аборигенов, мужчина – транспарант с арабской надписью: «У белой Австралии – черная история».

Не обошлось и без ЛГБТ. Коротко стриженная девушка в мешковатой одежде размахивает плакатом «Лесбухи против расизма и геноцида». В русском переводе звучит довольно гомофобно, но из песни слова не выкинешь: в оригинале это жаргонно-оскорбительное словечко dykes.

Пожалуй, самые немыслимые лозунги – у либерально-прогрессивной части протеста. Это не аборигены и не гастарбайтеры, а местные белые. Надо полагать, что к митингу их вынудило присоединиться обостренное чувство справедливости. Лозунги там следующего порядка: «Нечего гордиться геноцидом», «Прекратите делать вид, что наш расизм – это патриотизм» и почему-то «Азиаты солидарны с блэк лайвз» (имеется в виду формула из известного американского движения Black Lives Matter, которое многие считают расистским).

Впрочем, «блэк лайвз» – это эвфемизм. Акценты расставляет труднопереводимый лозунг Yellow peril for black power, в котором обыгрывается концепт «желтой опасности» и формула негритянского расизма из тех же самых США. Получается что-то вроде «желтолицые за черную власть».

Квинтэссенцией протеста можно считать плакат «Австралии не существует».

Действительно, дело тут не в дате и не в геноциде, уж тем более – не в правах гастарбайтеров и гомосексуалистов. Движение нацелено против национальных символов – флага, даты, праздника и народного единения как такового. Исторические перипетии с отсылками к геноциду или современные политические требования – всего лишь предлог для реализации универсальной леволиберальной программы. Кому-то мешает День Австралии, кому-то памятники солдатам Конфедерации (кстати, памятник Джеймсу Куку в Мельбурне накануне облили краской в рамках борьбы с расизмом). Кто-то полагает, что 9 мая – это не праздник, а скорбная дата, кому-то не дает покоя День независимости в Иерусалиме. Австралия или Америка, Россия или Израиль – всюду это выглядит в среднем одинаково. И всюду знакомые до боли типажи «с хорошими лицами».