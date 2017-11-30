Памятник Куку в Австралии облили розовой краской

В Мельбурне вандалы облили памятники краской, включая памятник первооткрывателю восточного побережья Австралии Джеймсу Куку, сообщают СМИ.

Памятник Куку, установленный в 1914 году в парке Сatani Gardens, облили розовой краской. Красной краской на памятнике написали: «Не гордимся», передает РИА «Новости» со ссылкой на Herald Sun.

Памятник Роберту Берку и Уильяму Уиллсу, которые первыми пересекли континент с юга на север, облили зеленой краской.

Напомним, «войны с памятниками» давно ведутся в странах Восточной Европы, где вандалы и даже официальные власти «воюют» с советскими монументами, включая пымятники солдатам-освободителям. В последние годы особой активностью в борьбе с памятниками отличается Украина.

Свою «войну» начали и в США, где атаки направлены против памятников конфедератам.