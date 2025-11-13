Путин потребовал решить вопросы льгот для защитников Донбасса

Tекст: Вера Басилая

Путин поднял вопрос о необходимости решения проблем с оформлением статуса инвалида и предоставлением льгот людям, которые защищали Донбасс с 2014 года, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, который возглавляет комиссию Госсовета РФ по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, была отмечена сложность получения официального статуса инвалида для ряда участников боевых действий.

Бабушкин заявил, что необходимо восстановить справедливость в отношении тех , которые получили ранения и в последующем – инвалидность, еще начиная с 2014 года.

«Это влияет и на статус, и на льготы. Мы предложили соответствующий механизм, который мог бы решить эту проблему», – отметил Бабушкин.

Путин подчеркнул, что решение подобных вопросов затягивается: «Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это».

Ранее президент России Владимир Путин отметил недопустимость затягивания оформления инвалидности ветеранам боевых действий и потребовал немедленно решить эту проблему.

Глава государства Путин во время встречи с Бабушкиным поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

