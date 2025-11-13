Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты

Tекст: Валерия Городецкая

Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».

«Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.

Бабушкин также рассказал Путину о встрече с личным составом полка и передал слова коллег и командования.

Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.