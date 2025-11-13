За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.
Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».
«Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.
Бабушкин также рассказал Путину о встрече с личным составом полка и передал слова коллег и командования.
Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.