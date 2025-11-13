За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.8 комментариев
Путин потребовал ускорить оформление инвалидности ветеранам боевых действий
Путин: Проблему оформления инвалидности участникам СВО нужно было решить давно
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным отметил, что затягивание оформления инвалидности ветеранам боевых действий недопустимо и требует немедленного решения.
В ходе беседы губернатор отметил, что участники боевых действий, раненые начиная с 2014 года, зачастую не оформили инвалидность, либо ее оформили как бытовую, передает РИА «Новости».
В ответ Путин подчеркнул важность незамедлительного урегулирования проблемы и напомнил, что этот вопрос обсуждается не впервые. «Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Президент лично привез туда иконы, полученные от бойцов на день рождения.
Он также организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале.