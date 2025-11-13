Путин потребовал ускорить оформление инвалидности ветеранам боевых действий

Путин: Проблему оформления инвалидности участникам СВО нужно было решить давно

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе беседы губернатор отметил, что участники боевых действий, раненые начиная с 2014 года, зачастую не оформили инвалидность, либо ее оформили как бытовую, передает РИА «Новости».

В ответ Путин подчеркнул важность незамедлительного урегулирования проблемы и напомнил, что этот вопрос обсуждается не впервые. «Давно пора, надо было решить уже, не первый раз обсуждаем», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Президент лично привез туда иконы, полученные от бойцов на день рождения.

Он также организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале.