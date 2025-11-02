Путин лично организовал общее фото с ранеными бойцами СВО в госпитале

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве, передает РИА «Новости». Там он встретился с ранеными бойцами спецоперации на Украине, проходящими лечение в этом учреждении. Перед совместной фотографией в одной из палат Путин лично направлял бойцов, отмечая: «На ту сторону. Не спеши, не спеши… Вот сюда проходите».

Как отмечается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», глава государства уделил внимание всем участникам встречи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что камера использует специальную линзу.

«Она всех берет. Ребята, на президентском сайте эта фотография будет, оттуда в любой момент сможете скачать», – заверил Песков присутствующих.

Выяснилось, что подарки, которые бойцы спецоперации на Украине вручают Путину, хранятся в личной библиотеке главы государства в первом корпусе Кремля, передает ТАСС. По словам журналиста ВГТРК Павла Зарубина, библиотека президента насчитывает как минимум 10 тыс. книг, а недавно там появились новые стеллажи для подарков от участников спецоперации.

В числе экспонатов – знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и часть танка «Леопард», подбитого российскими бойцами в 2023 году. Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности в библиотеке администрации президента России Анна Курчавова уточнила, что эти подарки хранятся рядом с экземпляром Конституции, на которой приносит присягу президент, а также с редкими книгами, среди которых – свод правил государственного служащего от 1735 года.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Путин лично привез туда иконы, полученные от бойцов на день рождения.

Путин выразил благодарность военным за подаренные иконы, которые, по его словам, спасли бойцам жизнь и на которых остались следы от пуль.