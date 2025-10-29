России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Путин поблагодарил бойцов за подаренные иконы со следами пуль
Президент России Владимир Путин выразил особую благодарность бойцам за подаренные на день рождения иконы, на которых сохранились следы от пуль, спасших им жизнь.
Путин поблагодарил бойцов за иконы со следами от пуль, подаренные ему на день рождения, передает ТАСС. В ходе обращения глава государства признался, что для него было неожиданным получить такой презент в условиях боевых действий.
«Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь», – отметил Путин, непосредственно обращаясь к военнослужащим.
Он уточнил, что после получения подарка захотел лично встретиться с бойцами и выразить им благодарность. Путин также подчеркнул значимость службы военных, заявив: «Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Он лично привез туда иконы, которые были ему подарены бойцами.