Путин поблагодарил бойцов за подаренные иконы со следами пуль

Tекст: Ольга Иванова

Путин поблагодарил бойцов за иконы со следами от пуль, подаренные ему на день рождения, передает ТАСС. В ходе обращения глава государства признался, что для него было неожиданным получить такой презент в условиях боевых действий.

«Всегда всем приятно получать подарки. Но для меня было необычным, честно говоря, что вы, находясь в такой ситуации, в которой вы воюете, жертвуя собой, рискуя жизнью, здоровьем, вспомнили о дне рождения и прислали не просто подарок, а именно святыни, которые, по сути дела, спасли вам жизнь, поскольку здесь следы, следы от пуль, которые вошли в эти иконы, защитившие ваше здоровье и вашу жизнь», – отметил Путин, непосредственно обращаясь к военнослужащим.

Он уточнил, что после получения подарка захотел лично встретиться с бойцами и выразить им благодарность. Путин также подчеркнул значимость службы военных, заявив: «Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Родине, за службу Отечеству».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь в Москве. Он лично привез туда иконы, которые были ему подарены бойцами.

