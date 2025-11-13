В ВТБ назвали средний остаток свободных средств на картах россиян

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.11 комментариев
Согласно информации ВТБ, средняя сумма свободных средств, хранящихся на банковских картах граждан России, теперь составляет 52,3 тыс. рублей.
Средняя сумма свободных средств на банковских картах россиян составляет 52,3 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ВТБ.
Размер остатков на счетах заметно отличается в зависимости от возраста держателей карт. Среди молодых россиян, родившихся после 2000 года, показатель за год вырос на 26% и сейчас достигает 15,3 тыс. рублей.
У граждан старшего поколения, так называемых бэби-бумеров, средний остаток на карте составляет 81,3 тыс. рублей, что на 1% больше, чем год назад.
Представители поколения Х, появившиеся на свет в период с 1965 по 1980 год, напротив, уменьшили свои свободные средства на 4% – до 52,8 тыс. рублей.
Для миллениалов, рожденных в 1980–1990-х, средний остаток снизился на 1,7% и сейчас составляет 38,4 тыс. рублей.
ВТБ отмечает, что поддерживать стабильный баланс россиянам помогают дополнительные бонусы, в частности кешбэк за хранение средств на счетах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, цифровой рубль является новой формой российской национальной валюты, которая хранится не на банковском счете, а в специальном кошельке, открытом в Центробанке.
Между тем современные онлайн-платежи повышают уязвимость к кибермошенничеству, особенно при хранении крупных сумм на обычных дебетовых картах.