Эксперты рассказали, как защитить деньги от мошенников онлайн

Эксперты объяснили, как снизить риски кражи средств с карты

Tекст: Мария Иванова

Онлайн-платежи стали неотъемлемой частью повседневной жизни, однако рост цифровых сервисов увеличивает и число киберугроз, предупреждает Telegram-канал УБК МВД России.

Эксперты напоминают: хранить крупные суммы на обычных дебетовых картах небезопасно, так как такие счета чаще всего становятся целью мошенников. Даже внимательные пользователи могут стать жертвами фишинговых сайтов или уловок социальной инженерии.

Специалисты рекомендуют оставлять на карте только необходимый для текущих расходов минимум, а основные сбережения хранить на вкладах или сберегательных счетах. Такой подход не только усложняет доступ для злоумышленников, но и обеспечивает защиту благодаря государственному страхованию вкладов. Для оплаты в интернете удобно использовать виртуальные карты, которые можно создавать под конкретные покупки и на короткий срок – это обезопасит основные средства даже при утечке данных.

Также важно заранее ограничить суммы на снятие наличных и оплату, чтобы в случае компрометации карты ущерб был минимальным. Мгновенные push-уведомления о каждой операции позволят быстро отреагировать на подозрительный платеж. Для автоплатежей – например, коммунальных услуг – стоит завести отдельную карту, пополняя ее только на необходимую сумму.

Наконец, эксперты советуют узнать, как быстро заблокировать карту через мобильное приложение банка, без необходимости звонка на горячую линию. Это поможет оперативно предотвратить убытки, если карта или телефон утеряны, или при обнаружении подозрительной активности.

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