Рубио признал исчерпаемость идей для новых санкций против России
Госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио заявил, что вынужден признать, что находить цели для новых санкций против России все труднее.
«Осталось не так много [возможностей] для введения санкций с нашей стороны. <...> У нас заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции», – цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что Вашингтон ввел санкции против крупнейших нефтяных компаний России, а что еще можно предпринять, он не догадывается.
Рубио предположил, что, возможно, более активные меры Европы против так называемого теневого флота принесут какие-то плоды.
Напомним, в октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.