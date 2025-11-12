Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения

Tекст: Вера Басилая

По словам экономиста Европейского центра международной политической экономии Андреа Дуго, Европа рискует повторить судьбу Италии эпохи Ренессанса из-за политической раздробленности и технологического отставания, пишет Politico.

Дуго отметил, что Евросоюз не только политически разделен, но и отстает в отраслях, которые будут определять будущее.

С 2008 года ВВП ЕС вырос всего на 18%, в то время как в США этот показатель увеличился вдвое, а в Китае – почти втрое. В 1995 году ВВП Германии на душу населения был на 10% выше, чем в Америке, сегодня же США опережают Германию на 60%. Эксперт отмечает, что Европа инвестирует в искусственный интеллект едва 4% от того, что вкладывают США.

«Как и во времена Ренессанса в Италии, эта экономическая стагнация отражает глубокий технологический разрыв», – констатирует Дуго.

Эксперт напомнил, как Венеция цеплялась за старые технологии и поплатилась за это. Ее галеры не могли тягаться с океанскими каравеллами Испании и Португалии.

По мнению автора статьи, проблема заключается в масштабе. Несмотря на наличие первоклассных инженеров и университетов, около 30% европейских стартапов переехали в США с 2008 года, забрав с собой самые предприимчивые умы. По мнению Дуго, Европа порождает идеи, а Америка их развивает и извлекает из них прибыль.

Также, по словам Дуго, политическая раздробленность также играет свою роль. Как и итальянские города-государства в XVI веке, современная Европа разделена и слаба. Страны спорят об энергетике, долгах, миграции и промышленной политике. Единая стратегия в области обороны остается лишь мечтой, а амбициозные планы по совместному финансированию технологий или углублению рынков капитала тонут в дебатах.

