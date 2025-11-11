Экс-президент Финляндии Ниинисте заявил о падении роли ЕС в мире

Tекст: Вера Басилая

Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телерадиокомпании Yle предложил европейским странам вступить в прямые переговоры с Россией ради окончания конфликта на востоке Украины. Политик предложил пересмотреть подход стран Европы к контактам с Россией и завершить практику избегания прямого диалога, передает ТАСС.

«Макрон, вероятно, был последним, кто звонил Владимиру Путину, а до этого Шольц около года назад. Я до сих пор вижу забавную ситуацию, когда европейцы заявляют, что они не разговаривают с Путиным. Но, мол, Трамп проведет беседу, а затем мы пойдем и послушаем, о чем говорили», – заметил Ниинисте.

По его словам, ситуация, когда европейские лидеры не поддерживают контактов с руководством России, выглядит странной на фоне того, что США ведет собственный диалог с Москвой. Бывший президент уверен, что влияние Европы снизилось настолько, что с ней больше не считаются.

Кроме того, Ниинисте заявил, что с уменьшением роли Евросоюза Европа исчезла из числа «великих держав», и теперь этот круг ограничен Россией, Китаем и США.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад распался на группы стран по вопросу поддержки конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа принимает решения, которые способны привести ее к самоубийственным последствиям.