Захарова указала на старания Евросоюза «довести себя до самоубийства»

Tекст: Катерина Туманова

«Лишить себя тех самых легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это, конечно, доведение Европы до самоубийства. Она все никак не может самоубиться», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ.

Захарова напомнила, что как бы в ЕС не старались вынудить Москву на действия, способные навредить национальным интересам России, их не последует, но право на зеркальный, ассиметричный и гибридный ответ она за собой оставляет.

Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе. Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

