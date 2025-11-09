Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.15 комментариев
Захарова указала на старания Евросоюза «довести себя до самоубийства»
Европа, пытаясь навредить России, регулярно принимает решения, которые способны довести ее до самоубийства, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая запрет на выдачу мультивиз россиянам.
«Лишить себя тех самых легальных посетителей, туристов из России, которые приезжали с документами, с определенной финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это, конечно, доведение Европы до самоубийства. Она все никак не может самоубиться», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ.
Захарова напомнила, что как бы в ЕС не старались вынудить Москву на действия, способные навредить национальным интересам России, их не последует, но право на зеркальный, ассиметричный и гибридный ответ она за собой оставляет.
Напомним, ранее дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе. Евросоюз ввел запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова отметила «редкий ум» Каллас после слов о привилегии поездок в ЕС.