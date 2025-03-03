Песков заявил о распаде коллективного Запада и силе «партии войны» на Украине

Песков отметил фрагментацию коллективного Запада и силу «партии войны» на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Песков на брифинге заявил о начале фрагментации коллективного Запада, сообщает ТАСС. По его словам, Запад стал утрачивать свою коллективность, наблюдается нюансировка в позициях ряда стран. Песков отметил, что это привело к формированию групп, каждая из которых придерживается своих взглядов и позиций.

Он подчеркнул, что среди этих групп выделяется «партия войны», которая продолжает поддерживать Украину в военном конфликте. «Остается группа стран, которая скорее составляет «партию войны», которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий», – заявил Песков. Он также указал, что эти страны не стремятся к выходу на мирные условия, что продолжает усложнять ситуацию.

Песков также добавил, что Россия продолжает анализировать изменения в позициях западных стран и готова к диалогу с теми, кто заинтересован в мирном разрешении конфликта. По его словам, Москва оценивает текущую ситуацию как сложную, но продолжает настаивать на необходимости мирных переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Британии Кир Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.