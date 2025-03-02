Tекст: Ольга Иванова

Европейский саммит по Украине открыл свои двери в лондонском особняке Ланкастер-хаус, сообщает ТАСС. Организованный премьер-министром Британии Киром Стармером саммит собрал в воскресенье днем лидеров и представителей восемнадцати стран и международных объединений для обсуждения ситуации на Украине.

Среди участников саммита значатся лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также в мероприятии принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на саммит.

Турцию на встрече представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, в числе участников был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Основной целью саммита является обсуждение текущей ситуации на Украине и выработка совместных решений и стратегий.

Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.