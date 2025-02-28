Британия выразила надежду на участие 18 стран в саммите по Украине

Депутаты Рады потребовали от Шмыгаля разъяснений по сделке с США

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, украинские депутаты требуют от премьер-министра Шмыгаля предоставить разъяснения о соглашении с США, передает РИА «Новости».

Это соглашение касается редкоземельных металлов, и парламентарии подчеркивают, что документ должен быть ратифицирован Радой. Фриз отметила, что депутаты уже два дня подряд требуют, чтобы правительство, включая Шмыгаля, провело закрытое заседание.

На этом заседании депутаты смогут ознакомиться с содержанием соглашения, которое, как планируется, будет подписано в США в пятницу. Фриз подчеркнула, что ратификация соглашения через парламент является обязательной процедурой по законодательству Украины, поскольку оно международное.

Она также выразила недовольство тем, что Рада была фактически исключена из процесса работы над документом, указав, что если бы депутаты были вовлечены в обсуждение, то Зеленский и правительство могли бы получить больше пользы.

Кроме того, она указала, что опубликованная версия соглашения на данный момент является лишь декларацией, а важные детали скрыты в приложениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.