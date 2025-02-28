Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕкоманды.0 комментариев
Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины
Bloomberg: Стармер проведет саммит с лидерами Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины
Премьер Великобритании Кир Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией, сообщает Bloomberg.
Премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка европейских лидеров, чтобы обсудить меры безопасности для Киева в случае достижения перемирия с Россией. На встрече также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.
Стармер и Макрон планируют обсудить с лидерами Европы их встречи в Вашингтоне с президентом США, где они пытались убедить его поддержать европейские усилия по обеспечению безопасности Украины. В частности, обсуждалась возможность предоставления американской разведки и воздушного прикрытия для европейских миротворческих сил.
На встрече также ожидается присутствие лидеров Германии, Италии, Нидерландов и Турции.
Стармер проведет отдельные двусторонние переговоры с Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Как отмечает источник, США и Европа пытаются добиться друг от друга предварительных обязательств, что усложняет переговоры.
Ранее сообщалось, что в Британии планируют провести саммит европейских лидеров по конфликту на Украине, в котором в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.
Франция ранее проводила неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.
Кир Стармер на встрече с президентом США заявил, что Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования. Он также заявил, что необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта.