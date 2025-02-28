Bloomberg: Стармер соберет лидеров Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

Bloomberg: Стармер проведет саммит с лидерами Европы для обсуждения гарантий безопасности Украины

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Британии Кир Стармер в воскресенье примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского и более десятка европейских лидеров, чтобы обсудить меры безопасности для Киева в случае достижения перемирия с Россией. На встрече также будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.

Стармер и Макрон планируют обсудить с лидерами Европы их встречи в Вашингтоне с президентом США, где они пытались убедить его поддержать европейские усилия по обеспечению безопасности Украины. В частности, обсуждалась возможность предоставления американской разведки и воздушного прикрытия для европейских миротворческих сил.

На встрече также ожидается присутствие лидеров Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Стармер проведет отдельные двусторонние переговоры с Зеленским и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отмечает источник, США и Европа пытаются добиться друг от друга предварительных обязательств, что усложняет переговоры.

Ранее сообщалось, что в Британии планируют провести саммит европейских лидеров по конфликту на Украине, в котором в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

Франция ранее проводила неформальный саммит, на котором участникам не удалось согласовать единой позиции ни по одному из вопросов.

Кир Стармер на встрече с президентом США заявил, что Великобритания готова разместить вооруженные силы и использовать самолеты для поддержки украинского урегулирования. Он также заявил, что необходимо полноценное участие Европы в урегулировании украинского конфликта.