Диетолог Гинзбург сообщил о сокращении жизни на три года из-за веганства
Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что веганский тип питания может привести к сокращению продолжительности жизни в среднем на два-три года из-за ускоренного развития различных заболеваний.
Веганство как форма питания ускоряет развитие ряда заболеваний и ухудшает общее состояние здоровья, заявил Гинзбург ТАСС.
«Если все это сложить и поделить на всех, получается, что такое питание сокращает продолжительность жизни в среднем на два-три года», – отметил он.
Среди основных рисков для здоровья, связанных с веганством, специалист выделил дефицит витамина B12, который необходим для регенерации клеток крови. Гинзбург подчеркнул, что естественным источником этого витамина являются продукты животного происхождения, включая мясо и молоко.
По его словам, первым признаком нехватки B12 является анемия, которая быстро прогрессирует. Диетолог отметил, что запаса витамина B12 в организме хватает на три-пять лет, после чего веганы могут почувствовать ухудшение самочувствия.
«В грибах, мол, есть витамин B12, еще в лисичках каких-то. Нет его там. Витамин B12 есть только в мясе животных. И в молоке, кстати, тоже», – добавил он.
В то же время Гинзбург рекомендовал обратить внимание на оволактовегетарианство и пескетарианство. Эти формы питания, при которых отказываются от мяса теплокровных, но употребляют рыбу, молоко и яйца, оказывают оздоровительный эффект.
«Исследуя его [питания] воздействие, увидели, что в среднем, за счет снижения риска тех же, кстати, сердечно-сосудистых заболеваний, удается увеличить продолжительность жизни в среднем на те же самые три года», – заключил диетолог.
