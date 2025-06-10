Исследование развенчало миф о добрых и лояльных вегетарианцах

Исследование показало, что вегетарианцы тяготеют к власти и нонконформизму

Tекст: Ирма Каплан

Вопреки распространенному мнению, вегетарианцы на самом деле жаждут власти сильнее, чем их всеядные собратья. Мясоеды, тем временем, сильнее ассоциируются с такими ценностями, как доброта, конформизм и социальная гармония.

По мнению доктора Джона Незлека, автора исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLOS One, стереотип, возможно, возник оттого, что среди вегетарианцев больше женщин.

Однако на самом деле вегетарианцы гораздо чаще выражают традиционно мужские ценности, такие как стремление к личному успеху, чем «мужественные» мясоеды.

«Когда вы думаете о вегетарианце, вы представляете себе кого-то теплого, пушистого и «обнимательного». Нос точки зрения ценностей, которые люди поддерживают и к чему они стремятся, это не так», – цитирует ученого Daily Mail.

Доктор Незлек опросил 3792 вегетарианца, включая веганов и тех, кто придерживается растительной диеты, а также невегетарианцев из США и Польши.

В отличие от предыдущих исследований, которые были сосредоточены на чертах характера вегетарианцев, доктор Незлек опрашивал участников, чтобы изучить их глубокие убеждения и ценности.

В ходе исследования участникам давали краткие описания черт людей, к примеру, «ему нравится производить впечатление на других людей» или «для нее важно придумывать новые идеи и быть креативной».

Затем для каждого из этих описаний участнику задавали вопрос: «Вы видите себя в этом человеке?» и предлагали проранжировать свой ответ по шкале от одного (совсем нет) до шести.

Эти тесты предназначены для выявления набора ценностей, которые влияют на модели поведения людей на протяжении всей жизни и определяют многие из их выборов.

Оказалось, что вопреки распространенному мнению, вегетарианцы более склонны разделять ценности, связанные с властью, определяемой как стремление к контролю над людьми и ресурсами. Они сильнее ценят личный успех или достижения и стимулирование в форме волнения, новизны или вызовов.

Вегетарианцы также уделяют меньше внимания таким ценностям, как конформизм, безопасность и доброжелательность, которые связаны с порядком и традициями.

Всеядные респонденты больше ценят соответствие социальным нормам, безопасность и сохранение благополучия окружающих. Вегетарианцы тоже ценят «благосклонность», сохранение или улучшение благополучия близких им людей, но не так сильно, как мясоеды.

Доктор Незлек отметил, что не совсем ясно, предрасполагают ли эти ценности человека к вегетарианству или они развиваются в результате изменения образа жизни и рациона.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое исследование британо-американских ученых показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.