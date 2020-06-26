Диетолог объяснила переход людей из веганов обратно в мясоеды

Каждому человеку может подходить или не подходить тот или иной образ жизни, отметила ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, диетолог Ольга Григорьян. По ее словам, если человек возвращается к мясным блюдам, значит ему было некомфортно быть веганом.

«Никакой здесь нет зависимости, если человек ушел от мяса в веганство или вегетарианство. Если люди возвращаются обратно, значит, им было некомфортно в этом образе питания. Возможно, возникли какие-то проблемы со здоровьем. В возврате нет ничего вредного, просто нужно постепенно вводить эти новые продукты для того, чтобы желудочно-кишечный тракт опять приспособился усваивать эти белки и жиры», – передает ее слова радиостанция «Говорит Москва».

В другом случае, отметила специалист, люди «попробовали определенный тип жизни и питания», который и психологически, и физически им это не подходит. «Кому-то с возрастом становится некомфортно употреблять каждый день мясную пищу, даже птицу. Особенно пожилые люди плохо переносят, например, жареное мясо, шашлыки», – добавила она.

По мнению диетолога, это связано с возрастными изменениями со стороны клеток желудка, кишечника, а также с выработкой небольшого количества желудочного сока. «Чаще с возрастом развиваются гипо- и анацидные гастриты и так далее. Нужно прислушиваться к себе. Это может быть и способ приготовления, полуфабрикаты, которые готовятся с разрыхлителями и консервантами. Здесь надо слушать свой организм, знать новости о науке и питании и оценивать своё здоровье», – подчеркнула Григорьян.

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