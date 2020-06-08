Диетолог рассказала, какой хлеб полезен

Сторонники здорового образа жизни считают хлеб одним из самых вредных продуктов, однако эти страхи безосновательны, заявила врач-диетолог Ирина Лизун, рассказав, какой хлеб полезен.

Последователи ЗОЖ исключают хлеб из своего рациона, объясняя это тем, что, с одной стороны, у него высокий гликемический индекс, что приводит к лишним килограммам, с другой, в нем практически отсутствуют полезные вещества. Однако, считает диетолог, не нужно бояться есть хлеб, нужно просто с умом подходить к его выбору. По ее словам, предпочтение нужно отдавать изделиям из цельнозерновой муки, сообщает радио Sputnik.

«Когда пойдете покупать хлеб, обратите внимание, что найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая. В ней есть что-то, но большинство витаминов и микроэлементов из нее удалены, а крахмала много. Мое личное мнение состоит в том, что муки бояться не надо. Но выбирать, все же стоит цельнозерновую», – рассказала диетолог.

Лизун также уточняет, что когда говорят о вреде хлеба, также вспоминают глютен. Он содержится в злаках и выступает в роли склеивающего элемента, который не дает хлебу крошиться. К сожалению, у некоторых людей есть чувствительность к этому веществу, из-за чего и пошел миф о вреде всех продуктов с содержанием глютена. Однако мода на безглютеновую диету скоро пройдет, считает диетолог.

«У нас в диетологи все приходит волнами. Был период в диетологии, когда во всем винили жиры. Тогда придумали суперпродукт – маргарин. Сейчас нам смешно, а тогда людям с сердечно-сосудистой патологией рекомендовали заменять масло маргарином. Потом оказалось, что в нем есть трансжиры, которые для сердца вреднее. Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше», – рассказала диетолог.