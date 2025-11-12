Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в Народном фронте открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.
Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.
«Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.
По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года. Он рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.