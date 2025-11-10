  • Новость часаПакистанская разведка попыталась вывезти из России технологии С-400
    Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом»
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    Милонов: Напавших на машину с ребенком мигрантов надо подвергнуть пожизненному позору
    Акинфеев выразил недовольство короткими проводами из сборной России
    Греф показал Путину «умное» кольцо
    Возвращающимся из-за рубежа россиянам начали «охлаждать» сим-карты
    Украинские СМИ призвали перестать оскорблять русских для серьезности
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    В Нью-Дели задержали владельца взорвавшегося у метро автомобиля
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    14 комментариев
    10 ноября 2025, 20:59 • Новости дня

    Российские наблюдатели рассказали о выборах в Танзании в условиях беспорядков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наблюдательная миссия Общественной палаты РФ признала выборы в Танзании состоявшимися, несмотря на вспыхнувшие в день голосования беспорядки, которые не смогли нарушить ход электорального процесса. Делегация Палаты стала единственной российской и национальной группой, аккредитованной Независимой национальной избирательной комиссией страны.

    «Международные миссии Общественной палаты – это логичное продолжение системы национального наблюдения России, где у нас накоплен колоссальный опыт. Это эффективный инструмент для обмена опытом и выстраивания связей – как с национальными избиркомами и общественно-политическими силами, так и с представителями международного сообщества наблюдателей», – отметил глава миссии Александр Асафов, подчеркнув важность общественной дипломатии и национального наблюдения. По его словам, российские наблюдатели провели ряд рабочих встреч, в том числе с представителями миссии Африканского союза, обсудив будущие направления сотрудничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

    Зампред комиссии ОП РФ по безопасности Александр Холодов указал: «Мы не представляем государственные органы — мы действуем от имени гражданского общества. В этом и заключается особенность общественного наблюдения: нас воспринимают как партнеров, а не как внешних акторов, навязывающих свою политическую повестку». Аналитический подход миссии подтвердил и член комиссии Илья Герасев: «Международное наблюдение – это последовательная работа, направленная на накопление и анализ данных. По итогам каждой поездки – и Танзания здесь не станет исключением – мы публикуем официальное заявление и готовим итоговый доклад, где подробно рассматриваем весь избирательный процесс: от объявления даты голосования до вступления избранных лиц в должности».

    Особое внимание миссия уделяла техническим аспектам и прозрачности, о чем рассказал Евгений Забродин: «Мы не навязываем модели демократии и даем оценку исключительно электоральным процедурам и техническим аспектам избирательного процесса. В случае Танзании на отдельных участках мы зафиксировали недочеты в организации тайны голосования – в палатках, где размещались некоторые участки, пространство не всегда позволяло сохранить конфиденциальность». Все технические замечания были переданы в избирком.

    Даже несмотря на локальные стычки, все участки завершили подсчет голосов вовремя. «Все посещенные нами участки завершили работу вовремя, а подсчет голосов прошел без сбоев. Несмотря на некоторые шероховатости в начале голосования, по итогу дня голосования сотрудники комиссий продемонстрировали высокий уровень профессионализма», – отметил Асафов.

    Эксперт Андрей Маслов из Центра изучения Африки НИУ ВШЭ уточнил: «Танзания переживает демографический взрыв и стремительную урбанизацию. Беспорядкам 29 октября не имели строго политической подоплеки – это был социальный взрыв, типичный для быстроразвивающихся мегаполисов региона».

    По мнению миссии, выборы подтвердили устойчивость политической системы Танзании. «Как отмечали танзанийские первые лица, это первые выборы, которые Танзания организовала самостоятельно. И по итогу этих выборов правящая партия Чама ча Мапиндузи – одна из старшейших в Африке – сохраняет свои позиции, демонстрируя способность к обновлению», – подвел итог Маслов.

    В итоговом докладе Палата отразит рекомендации по развитию избирательной системы, в том числе по цифровизации, институциональному участию граждан и улучшению доступа к голосованию для широких социальных групп.

    10 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Греф представил Путину технологию «Вжух»

    Путин оценил новую платежную технологию «Вжух» от Сбербанка

    Греф представил Путину технологию «Вжух»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на сообщение председателя правления Сбербанка Германа Грефа о появлении на российском рынке новой системы платежей «Вжух».

    Путин заявил, что России приходится развивать собственные технологии, что было продемонстрировано на примере новой разработки, передает ТАСС.

    Герман Греф сообщил, что «Вжух» появился в качестве альтернативы ушедшему с рынка Apple Pay и основан на применении Bluetooth-порта для осуществления быстрой оплаты. По его словам, в настоящее время в стране функционирует две уникальные для мира технологии – это сервис «Вжух» и возможность оплаты по лицу.

    В ответ на уточняющий вопрос Путина о степени детализации распознавания лиц Греф отметил, что инженерам удалось сделать компактный и рентабельный терминал, который точно распознает лицо пользователя при оплате. «Отлично. Хорошо», – одобрил президент новую технологию.

    Отмечается, что с конца августа по начало сентября более 1,6 млн пользователей уже воспользовались сервисом для оплаты покупок с помощью смартфона посредством Bluetooth Low Energy.

    Ранее Путин в ходе встречи с Грефом отметил солидную устойчивость Сбербанка.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 18:11 • Новости дня
    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции

    Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда

    Глава Кубани объяснил неготовность Сочи принимать паромы из Турции
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлены к приему грузопассажирских судов, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, это связано с нехваткой мобильных инспекционно-досмотровых комплексов в пункте пропуска через границу, передает ТАСС.

    «Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов», – заявил Кондратьев.

    Он отметил, что обращение по поводу ситуации с паромом Sea Bridge уже направлено руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи.

    Власти Краснодарского края посчитали преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 11:00 • Видео / Время удивительных историй
    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Изменены правила приема в вузы в 2026 году

    Минобрнауки изменило правила приема в вузы в 2026 году

    Изменены правила приема в вузы в 2026 году
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобрнауки подготовило проект с измененным порядком поступления в российские университеты, где расширяются требования к экзаменам для колледжей и целевому приему.

    Проект Минобрнауки предусматривает, что квоты на целевой прием будут указываться с конкретизацией заказчиков и выбранных программ обучения, передает «Российская газета». В тексте отмечено, что если на целевые места не поданы документы, их передадут сначала квоте участников спецоперации на Украине, а затем в общий конкурс.

    Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по внутренним экзаменам только при совпадении профиля выбранного учебного заведения с направлением, по которому они получили среднее профессиональное образование. В других случаях будет необходимо сдавать ЕГЭ.

    В документе также предложено увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях, а также расширить перечень специальностей, где ЕГЭ по физике станет обязательным.

    С 2026 года подать документы для поступления можно будет исключительно через сервис «Поступление в вуз» на портале «Госуслуги» или непосредственно в приемной комиссии выбранного учебного заведения.

    В мае в Госдуме поддержали инициативу об установлении лимитов на количество платных мест для студентов в российских университетах, которые начнут действовать с осени 2026 года.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не затронет туристические поездки россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2025, 17:25 • Новости дня
    В Госдуме рекомендовали рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Комиссия Госдумы рекомендовала рассмотреть лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам рекомендовала рассмотреть вопрос о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение против него уголовного дела.

    В решении комиссии указано, что этот вопрос включили в повестку заседания на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    «Комиссия Госдумы рекомендовала Думе дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского», – заявил глава комиссии Отари Аршба. На заседании комиссии, где рассматривалась эта инициатива, присутствовал представитель Генпрокуратуры России, а сам Вороновский лично пришел для дачи объяснений.

    Напомним, в Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.

    Депутат заявил о готовности выступить перед комиссией Госдумы.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Международные резервы России превысили 725 млрд долларов на начало ноября

    ЦБ: Международные резервы России превысили 725 млрд долларов на начало ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем международных резервов России увеличился за октябрь на 12,54 млрд долларов и достиг отметки 725,841 млрд долларов на 1 ноября, сообщил Банк России.

    По данным регулятора, объем международных резервов в ноябре вырос на 1,76% по сравнению с показателем на начало октября, передает ТАСС.

    Год назад, на 1ноября 2024 года, объем международных резервов России составлял 631,573 млрд долларов.

    В октябре международные резервы России достигли нового исторического максимума.

    В том же месяце объем золотовалютных резервов России достиг 729,5 млрд долларов.

    Комментарии (26)
    10 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    Суд арестовал толкнувшую девочку на пути в метро Москвы пенсионерку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро, сообщило столичное ГСУ СК.

    Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает ТАСС.

    По информации столичной прокуратуры, обвиняемая во время судебного заседания возражала против такой меры пресечения. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза для выяснения состояния здоровья женщины. Следствие дела находится на контроле прокуратуры.

    Напомним, на платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    Комментарии (5)
    10 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    За похищение и убийство собаки в Новой Москве возбуждено уголовное дело
    @ moscowproc

    Tекст: Валерия Городецкая

    Щербинская межрайонная прокуратура инициировала уголовное преследование по факту похищения и убийства собаки.

    Пресс-служба столичного надзорного ведомства сообщила, что уголовное дело возбуждено по признакам жестокого обращения с животным, передает РИА «Новости». По данным следствия, 7 ноября 67-летний мужчина забрал собаку породы бордер колли по кличке Сигма у местного жителя. Преступление было совершено возле гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве.

    Злоумышленник посадил питомца в свою машину и уехал, после чего вывез собаку в безлюдное место. Там, как установила прокуратура, он убил животное с помощью ножа, а также использовал молоток.

    Сам фигурант полностью признал свою вину в похищении и убийстве собаки, о чем сообщил в рамках расследования.

    В прокуратуре подчеркнули, что вопрос привлечения мужчины к уголовной ответственности находится на особом контроле.

    Ранее москвич получил 200 часов работ за убийство чужой собаки.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2025, 14:19 • Новости дня
    В Госдуме объяснили планы ввести сбор на электронику

    Депутат Свинцов: Сбор на электронику планируется ввести из-за конкуренции с КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение о введении технологического сбора на электронную продукцию хотят принять из-за невозможности российских компаний конкурировать с китайскими производителями на фоне высокой ключевой ставки Центробанка, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

    По его словам, сбор будет «весьма умеренный», но приведет к удорожанию техники, передает «Газета.Ru».

    Свинцов добавил, что большая часть отечественных предприятий, особенно производящих бытовую технику, поднимает вопрос о несправедливой конкуренции: ставка в Китае составляет 2–4% годовых, в России – до 30%. Это увеличивает издержки и делает закупку компонентов дороже на 15–20% за несколько месяцев.

    «В таких условиях конкурировать невозможно», – отметил Свинцов, подчеркнув, что собранные средства пойдут на поддержку отечественных предприятий, создание новых производств и пополнение оборотных средств.

    Свинцов уточнил, что в результате принятых мер техника подорожает на 3–5%. «Все это сегодня крайне необходимая мера… С точки зрения подорожания большого подорожания на технику не предвидится, потому что все-таки сбор будет весьма умеренный, в пределах от 3 до 5% от стоимости», – добавил он

    По информации Ведомостей, законопроект, разработанный Минпромторгом, предусматривает, что плательщиками сбора станут и импортеры, и российские производители, независимо от локализации. Ставка не превысит 5 тыс. рублей, а перечень товаров определят поэтапно в течение нескольких лет, сейчас список еще не сформирован. Новый механизм заработает с 1 сентября 2026 года, чтобы бизнес успел подготовиться.

    Газета ВЗГЛЯД писала о подходах России для развития микроэлектроники.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Сенатор заявил об «отмене» Украины из-за запрета упоминать династию Романовых

    Сенатор Волошин заявил об «отмене» Украины из-за запрета упоминать Романовых

    Tекст: Вера Басилая

    Признание династии Романовых символом «российского империализма» и запрет на ее упоминание фактически отменяет саму Украину и ее историю, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

    По словам Волошина, запрет на Украине царского рода Романовых в рамках закона о декоммунизации превращает антироссийскую риторику Киева в «театр абсурда», передает ТАСС.

    «Это решение заставляет всерьез усомниться в когнитивных способностях нынешних украинских властей. Более того, отменяя все, что связано с династией Романовых, официальный Киев фактически отменяет саму Украину и ее историю», – подчеркнул сенатор.

    Волошин добавил, что благодаря династии Романовых были заложены основы промышленного, экономического потенциала Украины, а также сам факт существования страны.

    После Переяславской рады 1654 года украинские земли присоединились к Русскому государству, а гетман Богдан Хмельницкий присягнул на верность царю Алексею Михайловичу. В дальнейшем, по итогам войн с Речью Посполитой и Османской империей, территория современной Украины вошла в состав Российской империи при династии Романовых.

    Украинский институт национальной памяти отнес династию Романовых к символам «российского империализма» согласно закону о декоммунизации.

    Власти на Украине постановили удалить имена царской семьи, а также убрать из топонимики и культурного наследия любые упоминания о русском морском офицере Петре Шмидте.

    В Киеве в сентябре 2024 года изменили названия более 50 улиц и площадей, лишив большинство из них упоминания российских деятелей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативу украинского Института национальной памяти и предложила его сотрудникам пройти психиатрическое обследование.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 18:39 • Новости дня
    Генконсульство сообщило о выплате компенсаций пассажирам парома из Трабзона

    Генконсульство: Пассажиры парома Seabridge из турецкого Трабзона получат компенсацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры парома Seabridge, который совершил первый рейс из турецкого Трабзона в Сочи после долгого перерыва, но не получил разрешения войти в российский порт, смогут получить денежную компенсацию.

    В генеральном консульстве России в Трабзоне пояснили, что вечером 10 ноября достигнуто соглашение о выплате компенсаций каждому пассажиру, после чего люди смогут сойти на берег и самостоятельно вернуться на родину, передает ТАСС.

    «Пассажирам переданы контакты местных адвокатов для возможного последующего обращения с претензиями к компании-перевозчику», – добавили там.

    Дипломаты заверили, что постоянно поддерживают связь с местными властями, перевозчиком и российскими гражданами до полного разрешения ситуации. В генконсульстве отметили, что согласно информации Управления безопасности провинции Трабзон, формального запрета на высадку пассажиров не вводилось, и граждане могли покинуть судно – но без права возвращения на него.

    Напомним, паром Seabridge отправился обратно в Трабзон без разрешения на заход в Сочи. Глава Кубани заявил о неготовности Сочи принять грузопассажирские суда.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний

    Движение «Сорок сороков» призвало власти отказаться от новогодних гуляний ради фронта

    Общественники призвали власти отказаться от новогодних гуляний
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийское движение «Сорок сороков» предложило руководству страны отменить масштабные празднования Нового года и направить ресурсы на поддержку фронта.

    Координатор движения Андрей Кормухин сообщил, что в письме руководителям страны, регионов и городов призывается отменить масштабные празднования ради поддержки мобилизованных и семей с детьми, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается обеспокоенность граждан России тем, что жители страны продолжают тратить значительные суммы на новогодние развлечения и украшения несмотря на тяжелую обстановку и испытания. Особое внимание уделяется тому, что многие россияне уже жертвуют часть своих пенсий и зарплат, участвуют в волонтерских программах по сбору гуманитарной помощи для фронта.

    «Многие люди отдают часть своих зарплат и пенсий на поддержку фронта, а также активно участвуют в волонтерских инициативах по сбору гуманитарной помощи. Граждане России выражают обеспокоенность тем, что пышные новогодние празднования продолжаются на фоне продолжающихся испытаний и потерь», – отметил Кормухин.

    В качестве альтернативы движения предлагается устанавливать на городских площадях скромные искусственные елки. Также артисты, по их мнению, вместо традиционных концертов на Новый год должны выступать перед ранеными в госпиталях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько продлятся новогодние каникулы.

    Комментарии (4)
    10 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Названа возможная дата визита премьера Пакистана в Россию

    Посол: Премьер Пакистана может посетить Россию в первом квартале 2026 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    План по визиту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию находится в стадии проработки, сообщил новый посол исламской республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

    Визит может состояться в первом квартале 2026 года, заявил дипломат в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым, передает ТАСС.

    «Мы работаем над визитом премьер-министра в Российскую Федерацию, который пройдет в первом квартале 2026 года», – сказал посол.

    В сентябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с пакистанским премьером заявил о прогрессе в отношениях России и Пакистана. Переговоры состоялись в Пекине.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 14:05 • Новости дня
    Путин заявил о высокой устойчивости Сбербанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил солидную устойчивость банка.

    Греф сообщил, что Сбербанк рассчитывает по итогам 2025 года нарастить чистую прибыль на 6% по сравнению с результатами прошлого года, передает ТАСС.

    «Мы, я надеюсь, в следующем году свой рекорд побьем по дивидендам. Мы планируем, что в этом году мы получим прибыль примерно на 6% выше, чем в прошлом году, поэтому в следующем году дивиденды будут у нас выше», – заявил он.

    Греф также сообщил, что Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 787 млрд рублей.

    Напомним, в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Грефом в Кремле.

    Ранее Греф озвучил ожидания по темпам прироста российского ВВП в текущем году, указав на замедление экономического развития по сравнению с двумя последующими годами.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков заявил о важности для России достичь задач на Украине

    Песков: Россия хотела бы завершить конфликт на Украине, но важно достичь задач

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине, однако важным условием этого видит достижение изначально поставленных задач, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия заинтересована как можно скорее завершить конфликт на Украине, однако достижение изначально обозначенных задач остается ключевым приоритетом, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для Москвы наиболее предпочтителен путь урегулирования ситуации на Украине через политико-дипломатические методы. Он напомнил, что российская сторона уже неоднократно поднимала эту тему, указывая на свою открытость диалогу. При этом представитель Кремля добавил, что, по его словам, сейчас в переговорах наблюдается пауза.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал нежелание России прекращать боевые действия на Украине главной преградой для организации саммита в Будапеште.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США сталкиваются с трудностями в попытках убедить Владимира Зеленского не мешать процессу мирного урегулирования на Украине.

    Дмитрий Песков заявил, что причиной приостановки урегулирования ситуации на Украине стала неготовность Киева выбирать политико-дипломатическое решение конфликта и влияние европейских стран.

    Комментарии (0)
    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    США показали ядерный ответ «Буревестнику»

    Соединенные Штаты внезапно допустили утечку данных о сверхсекретной крылатой ракете, чей облик до последнего времени они тщательно скрывали. О каком виде вооружений идет речь, какую угрозу оно представляет и почему утечка прямо связана с прошедшими в России испытаниями системы «Буревестник»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
