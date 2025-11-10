Ларисе Долиной угрожали убийством

Возбуждено дело об угрозе убийством Ларисы Долиной

Уголовное дело об угрозах убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителю возбуждено на фоне расследования аферы с квартирой на 317 млн рублей, передает ТАСС.

Адвокат певицы Ксения Апарина сообщила в Балашихинском городском суде, что более года назад подозреваемые угрожали ей и Долиной убийством и подрывом автомобиля, требуя забрать заявление о мошенничестве из полиции.

«В сентябре 2024 года в отношении Долиной и мне поступали угрозы убийством, возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Обещали убить или взорвать машину, если мы не заберем заявление из полиции по делу о хищении», – заявила Апарина в суде. По ее словам, дело по угрозам пока не продолжает следствие, но дополнительные риски остаются.

Из соображений безопасности процесс по делу о мошенничестве суд также решил провести в закрытом режиме, без прессы и слушателей. На скамье подсудимых оказались сразу четыре человека: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний Андрей Основа из Тольятти. Суд приступил к слушанию дела по существу с пятого раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры под влиянием телефонных мошенников. Артистка не осознавала значения своих действий. Суд рассматривал иск о возврате жилья.

Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило расследование дела.

В сентябре апелляционная инстанция признала законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.