Российские школьники завоевали золотые медали на олимпиаде по химии в Казахстане

Tекст: Вера Басилая

Российские школьники завоевали три золотые медали на международной олимпиаде по химии имени Каныша Сатпаева, которая прошла в Жезказгане в Казахстане, передает РИА «Новости».

Соревнование проходило с 27 октября по 1 ноября и впервые имело международный статус. Помимо команд из всех казахстанских областей, участие приняли школьники из России и Киргизии.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подчеркнули, что успех российских школьников подтверждает наличие молодых талантов, способных внести вклад в развитие химии. Дмитрий Чернышенко выразил надежду, что эта победа станет началом новых открытий и достижений для ребят.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов отметил, что такие победы свидетельствуют о высоком уровне отечественного образования. По его словам, достижения юных химиков стимулируют интерес школьников к естественным наукам, что важно для формирования профессиональных кадров будущего.

Организаторы олимпиады планируют дальнейшее расширение международного участия в следующих годах. В аппарате зампредседателя правительства России уточнили, что турнир уже приобрел статус значимой площадки для обмена международным опытом и популяризации науки среди молодежи.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на открытой международной астрономической олимпиаде.

Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по географии в Сербии.

Российские школьники также получили шесть золотых медалей на олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае.