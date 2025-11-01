Экономиста Иноземцева объявили в розыск в России

МИД опубликовал ответ России на новые санкции ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщили в заявлении МИД РФ, в ответ на введение Евросоюзом 19-го санкционного пакета Москва существенно расширила список лиц из стран ЕС и европейских институтов, для которых закрыт въезд в государство, передает ТАСС. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза был согласован на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 октября.

В пресс-релизе отмечается, что Евросоюз продолжает усиливать «односторонние, нелегитимные» меры против России, нарушающие полномочия Совета Безопасности ООН. В документе подчеркивается: «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства».

В санкционный список вошли представители силовых и государственных структур, а также коммерческих компаний из стран ЕС и других западных государств. В их обязанности входила организация военных поставок Киеву, содействие в транспортировке товаров двойного назначения и координация деятельности, наносящей ущерб территориальной целостности России. Кроме того, ограничительные меры затронули европейских чиновников, причастных к преследованию российских представителей, созданию так называемого «трибунала» и продвижению инициатив по заморозке российских активов. Список также дополнили депутаты, голосовавшие за антироссийские резолюции, а также гражданские активисты и ученые, известные своей русофобской позицией.

Внесение новых лиц в данный список происходит на основании Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

