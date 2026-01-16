Грэм заявил о невозможности полного вывода российских военных с Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Грэм написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По его словам, вопрос о территориальных обменах требует реализма, и «каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время».

Грэм подчеркнул, что целью должно стать заключение соглашения, которое сможет остановить конфликт, отмечая, что подобного не удалось достичь бывшим американским президентам Бараку Обаме и Джо Байдену.

Сенатор также добавил, что любое потенциальное соглашение по Украине должно быть одобрено конгрессом США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мир в условиях перебоев с электроэнергией.

По данным The New York Times, украинские представители выразили готовность уступить часть территорий на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде в марте.

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что прекращение боевых действий возможно лишь при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.