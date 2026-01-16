Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.0 комментариев
В США заявили о невозможности полного вывода российских военных с Украины
Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) заявил, что вывод всех российских военных с освобожденных территорий маловероятен, а новое соглашение по Украине должно пройти через конгресс США.
Об этом Грэм написал в публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
По его словам, вопрос о территориальных обменах требует реализма, и «каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время».
Грэм подчеркнул, что целью должно стать заключение соглашения, которое сможет остановить конфликт, отмечая, что подобного не удалось достичь бывшим американским президентам Бараку Обаме и Джо Байдену.
Сенатор также добавил, что любое потенциальное соглашение по Украине должно быть одобрено конгрессом США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть жителей Украины стала выражать поддержку территориальным уступкам в обмен на мир в условиях перебоев с электроэнергией.
По данным The New York Times, украинские представители выразили готовность уступить часть территорий на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде в марте.
Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что прекращение боевых действий возможно лишь при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.