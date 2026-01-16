НАТО удалила расшифровку брифинга с оправданиями ударов по Сербии

Tекст: Дарья Григоренко

По данным архивного сервиса Wayback Machine, страница с записью исчезла между 13 ноября и 6 декабря 2025 года, передает РИА «Новости».

На этом брифинге Ши, отвечая на вопрос о том, почему 70% населения Сербии были лишены воды и электричества, заявил: «Да, к сожалению, электроэнергия также обеспечивает работу систем командования и управления. Если президент Милошевич действительно хочет, чтобы все его население имело воду и электричество, ему достаточно принять пять условий НАТО, и мы прекратим эту кампанию. Но до тех пор, пока он этого не сделает, мы будем продолжать наносить удары по тем объектам, которые обеспечивают электроэнергией его вооруженные силы. Если это имеет гражданские последствия, это его проблема, но эта вода, это электричество будут снова включены для населения Сербии».

РИА «Новости» направило запрос в НАТО с просьбой разъяснить причины удаления брифинга, но ответа пока не поступило.

Напомним, в 1999 году союз НАТО начал бомбардировки территории Союзной Республики Югославия, включавшей Сербию и Черногорию, без одобрения Совбеза ООН. Запад утверждал, что власти СРЮ проводили этнические чистки в Косово и якобы спровоцировали гуманитарную катастрофу.

Операция НАТО проходила с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате авиаударов погибли более 2,5 тыс. человек, среди которых 87 детей, а ущерб был оценен в 100 млрд долларов. По данным врачей, использование обедненного урана привело к росту онкологических заболеваний среди населения.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии. «Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа.

Он заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича.

Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден также признал, что Соединенные Штаты наносили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.