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В США признали, что наносили удары по энергообъектам других стран
Экс-советник госдепа Карден заявил, что США наносили удары по энергообъектам Ирака и бывшей Югославии
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Экс-советник при госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что Соединенные Штаты производили удары по энергетической инфраструктуре во время конфликтов в Ираке и бывшей Югославии.
Участвующий в беседе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил слова бывшего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, который объяснял удары США по энергоресурсам Югославии в 1999 году шантажом со стороны НАТО. Касательно вопроса спецоперации России на Украине Карден провел параллель с операцией США против Сербии и Ирака, призвав «не удивляться», передает РИА «Новости».
Также бывший советник выразил надежду на разрешение конфликта на Украине с помощью переговоров.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
В России оценили срыв сотрудничества между Японией и США в сфере боевой авиации
Авиаэксперт Пантелеев: Кооперация Японии с Британией и Италией позволит Токио создать новый истребитель
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Вашингтон отказал Токио в передаче передовых технологий для разработки нового истребителя, поэтому Япония обратилась за помощью к Британии и Италии. Создание истребителей в рамках коалиции – задача непростая, но выполнимая. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя решение Токио о разработке новой модели истребителя совместно с Британией и Италией вместо США.
«Создание достойного летательного аппарата – задача посильная для таких стран, как Япония, Британия и Италия. У каждой из них имеется очень богатая история разработки собственных национальных оригинальных конструкций. Тем не менее во второй половине прошлого столетия «единоличные» усилия сменились кооперационными схемами», – рассказывает Олег Пантелеев, глава аналитической службы «АвиаПорт».
«У Японии есть опыт создания национального производства с очень высокой степенью локализации. Здесь можно упомянуть летающие лодки-амфибии ShinMaywa, противолодочные патрульные и транспортные самолеты. Это аппараты полностью национального производства. При этом истребители действительно ранее разрабатывались при взаимодействии с США», – акцентирует собеседник.
«Участие Штатов давало не только доступ к передовым технологиям, но и обеспечивало доступ к рынку на максимально комфортных условиях. Американские истребители в западном мире были наиболее массовыми, соответственно, комплектующие производились также достаточно масштабными сериями. Это существенно снижало себестоимость», – подчеркивает эксперт.
«Таким образом, совместный потенциал Японии, Великобритании и Италии не обеспечивает тиражирование самолетов в масштабах сравнимых с американскими. То есть рынок, который будет доступен для этого устройства, будет меньше, чем у истребителей Штатов. Обеспечить конкурентоспособность с этим продуктом, выходя на рынки третьих стран, будет непросто», – рассуждает Пантелеев.
«Но возможность создать конкурентоспособный летательный аппарат в плане технических характеристик у них имеется. Очень важный момент заключается в том, что истребители пятого и последующих поколений должны быть глубоко интегрированы в различные системы управления войсками, которые есть у разных стран», – считает эксперт.
«Здесь вопросы интеграции, то есть взаимодействие со спутниками и беспилотниками, становятся очень большой проблемой, решить которую силами трех стран будет сложнее, чем в партнерстве с американцами. Думаю, что интеграционные возможности будут ниже, чем у образцов Штатов. Но, вполне возможно, что они будут приемлемы для стран сформировавшейся коалиции», – подчеркивает собеседник.
«С другой стороны, уже имеются примеры создания летательных аппаратов коалициями стран без участия США. Например, Eurofighter Typhoon, который производится сразу четырьмя странами (Италия, Франция, Британия и Испания). Это интересный проект. Опыт успешный, но, как говорится, не без подводных камней. Британии, Италии и Японии их вряд ли можно будет избежать», – акцентирует эксперт.
«Также у разных стран есть свои специфические требования к истребителям. Для Японии, например, важно учитывать фактор Китая и Северной Кореи в вопросах разработки средств военной авиации. Великобританию и Италию же интересуют самолеты с умеренной дальностью полета по географическим причинам», – считает Пантелеев.
«То есть собрать воедино требования и сделать компромиссный продукт в рамках коалиции – задача непростая. Еще одна проблема «работы в команде»: каждая сторона желает занять наибольшую долю, чтобы обеспечить стабильные продажи для собственной промышленности. В таких проектах есть и существенные плюсы, конечно: например, каждая страна может вложить свои самые передовые технологии», – указывает собеседник.
«То есть работа в коалиции всегда подразумевает поиск компромиссов. Найти их – это вопрос времени. Долгие переговоры могут привести к тому, что предъявляемые требования к продукту изменятся. Практика показывает, что совместные разработки часто выдают аппараты с рядом устаревших решений. Сумеет ли Япония избежать подобных проблем – посмотрим», – рассуждает эксперт.
«Но и радикальных изменений в отношениях Вашингтона и Токио не стоит ожидать. Уместно упомянуть решение Турции о выборе российских систем ПВО. Тогда это существенно сказалось на диалоге Анкары с другими странами НАТО. Здесь таких противоречий не ожидается, потому что эти страны союзничают, в отличие от России и НАТО», – акцентирует собеседник.
«Масштаб раздражений будет гораздо меньше. Все-таки Великобритания и Италия «свои». К тому же сложившееся партнерство не означает того, что Япония не будет приобретать американскую продукцию. Токио будет по-прежнему рассматривать Штаты как ключевого поставщика товаров военного назначения. К тому же решение об отказе от передачи технологий принял именно Вашингтон. Тут к Японии претензий нет и быть не может», – резюмирует Пантелеев.
Ранее стало известно о том, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с США разработки нового истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии. Об этом пишет Shukan Gendai .
Министерство обороны Японии выбрало в качестве партнеров по проекту Великобританию и Италию, и с учетом того, что японские истребители всегда были либо произведены в Штатах, либо разработаны совместно с ними, «возникла крайне необычная ситуация», отмечает издание.
Так, стоящие на вооружении японских ВВС истребители F-2, спроектированные в 1980-х годах, первоначально предполагалось создать собственными силами, однако из-за давления со стороны американского правительства было решено разработать его совместно с США на основе самолета F-16.
Как сообщил Shukan Gendai источник в Минобороны страны, американская корпорация Lockheed Martin не захотела поделиться продвинутыми технологиями для создания нового японского истребителя. При этом британская компания BAE Systems, напротив, пообещала «полную прозрачность», в итоге решение о сотрудничестве с Лондоном и отказе от Вашингтона было принято еще до конца года.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнерству с Великобританией и Италией», – говорится в материале РИА «Новости» со ссылкой на японское издание. В результате Токио ожидают «новые вызовы», связанные с сотрудничеством с Британией, а перспективы проекта пока остаются туманными.
Это, как утверждает Shukan Gendai, связано с тем, что Лондон, «известный своей троякой дипломатией», и настаивает на соотношении разработок 60% на 40% или 50% на 50%, что является «невыгодным соотношением», поэтому Японии «следует вести себя осторожно» с новым партнером, который «пытается продавить свои эгоистичные интересы».
Ранее стало известно, что Япония и Британия намерены подписать военный пакт, который усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилит сдерживание Китая. В частности, такой шаг должен упростить проведение совместных учений и логистику, а также задаст правовую основу для упрощения бюрократических процедур при вводе войск из одной страны в другую.
Кроме того, страны намерены рассказать о совместной разработке новых истребителей. Также Япония осуществляет предварительную стадию рассмотрения оборонного пакта с Филиппинами и находится на продвинутой стадии переговоров с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk. В январе сообщалось, что Австралия и Япония подписали новый договор, который укрепит сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности.
Весной Великобритания заявила, что деятельность Североатлантического альянса необходимо распространить на Индо-Тихоокеанском регион и что НАТО должно стать «более глобальным» в своем видении мира. В 2021 году Австралия, Великобритания и США сформировали новое партнерство AUKUS в области обороны и безопасности.
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Столтенберг назвал главную задачу НАТО на Украине
Столтенберг объяснил главную задачу НАТО на Украине
Североатлантический альянс видит своей задачей на Украине предотвращение выхода конфликта за границы этой территории, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
НАТО должно оказывать киевским властям поддержку и предотвратить войну за пределами Украины, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Для этого альянс передает Москве сигналы о том, что НАТО готово защищать каждого союзника. Столтенберг отметил, что альянс не является стороной конфликта и не будет вовлекаться в него.
«Мы стоим на стороне Украины и помогаем ей в ее праве защищать себя», – заключил генсек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что НАТО навязывает киевским властям войну и тем самым осложняет ситуацию.
Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено
Зампредседателя Совбеза России Медведев призвал распустить НАТО как преступную организацию
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Цивилизованному миру не нужно НАТО, альянсу нужно покаяться перед человечеством, после этого организация должна быть распущена как преступная, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем посте в Telegram-канале он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина победит как суверенное независимое государство, но при этом глава альянса «ничего не сказал о ее территориальной целостности».
«Победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс. А постоянный регресс в том, что наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам. О безнаказанности руководителей Североатлантического альянса за совершенные злодеяния», – написал Медведев.
Он отметил, что «начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом, по его словам, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.
«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
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Пушков: НАТО понимает рискованность своих действий на Украине
Сенатор Пушков назвал рискованными слова Столтенберга о недопущении выхода военных действий за пределы Украины
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НАТО ведет рисковую игру, поскольку ситуация вокруг Украины крайне подвижна и может меняться, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал слова Столтенберга о том, что задачей НАТО является поддержка Украины и предотвращение выхода военных действий за ее пределы.
«Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный – самим себе», – написал Пушков в Telegram.
По словам Пушкова, рискованность таких действий со стороны НАТО заключается в том, что ситуация в зоне конфликта крайне подвижна, что уже продемонстрировал инцидент с падением ракеты, которую сначала объявили российской, на территории Польши.
«Об этом в Брюсселе предпочитают не вспоминать, а напрасно: такого рода инциденты и способны перевести контролируемый кризис в разряд неконтролируемых», – заявил Пушков.
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Столтенберг: В НАТО обсуждают передачу систем ПВО Patriot Украине
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность поставок киевским властям ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Страны НАТО обсуждают предоставление Украине новых систем, включая Patriot, также в ходе обсуждений затрагивается вопрос о гарантиях того, чтобы уже поставленные вооружения были эффективны и продолжали работать, сказал глава организации, передает РИА «Новости».
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не отдаст заказанные у Вашингтона Patriot Киеву.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему эффект от новых комплексов ПВО не станет спасением для киевского режима.
Медведев назвал комплексы Patriot при передаче их Киеву законной целью России
Если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, тогда они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также Медведев заявлял, что миру не нужно НАТО, организации необходимо покаяться, а потом распуститься.
Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине
Спикер российского МИД Захарова заявила, что у глав МИД НАТО отсутствует интерес к урегулированию конфликта на Украине
Принятое после заседания в Бухаресте заявление глав МИД стран-участниц НАТО свидетельствует о том, что альянсу неинтересно принимать участие в регулировании ситуации на Украине, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, страны-участницы НАТО абсолютно не заинтересованы в политико-дипломатическом решении на Украине, более того, они пытаются обвинить Россию в преступных действиях и бесчинствах, совершаемых ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства.
В Бухаресте прошла встреча МИД стран-членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Блинкен пообещал расширение присутствия НАТО в Европе
Блинкен анонсировал наращивание присутствия НАТО «от Черного до Балтийского моря»
НАТО расширит свое присутствие «от Черного до Балтийского моря», заявил в Бухаресте госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.
Он добавил, что в рамках усилий по наращиванию этого присутствия США постоянно работают со своими партнерами по НАТО, передает ТАСС.
По словам Блинкена, регион Черного моря имеет стратегическое значение для альянса.
Ранее сообщалось, что США решили расширить свое присутствие в Ансбахе (Бавария). На американской базе в городе будут на постоянной основе размещены еще 500 военнослужащих.
Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией
Генсек НАТО оправдался после обвинений в провале переговоров с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на обвинения в провале переговоров с Россией накануне начала спецоперации на Украине, заявив, что альянс и Киев никогда не представляли угрозу для России.
Он отметил, что между странами всегда возникают разногласия, но существуют механизмы для их решения, передает РИА «Новости».
Столтенберг пояснил, что в Европе могут быть разногласия по поводу языковых вопросов и вопросов национальных меньшинств, однако их следует решать путем диалога.
Генсек добавил, что расширение НАТО не является провокацией против России, поскольку оно – следствие «демократических процессов» внутри самих государств.
Ранее Столтенберг заявил, что пришло время принять Финляндию и Швецию в НАТО.
Пушков: Африка больше не хочет быть подмастерьем Запада
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В странах незападного мира уже не хотят выполнять роль «подмастерьев», поддерживая Запад по его указанию, и все чаще говорят о том, что портить отношения с Россией нет смысла, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Запад пытается убедить нас, что у России нет информационной альтернативы, чтобы мы думали, будто зажаты в тиски западной информационной машины, и весь мир – это только западные информационные технологии. Это не соответствует действительности», – заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время круглого стола «Информационный раскол в глобальном мире».
По словам Пушкова, в странах Азии, Африки, Латинской Америки, арабского мира прекрасно видят, что «Запад создает крупную информационную кампанию только там, где это в его интересах». «А там, где страны Запада совершают преступления, откровенно нарушают международное право, это замалчивается и подается чуть ли не как естественное следствие борьбы за «свободу», – пояснил сенатор.
Также он сообщил, что в странах незападного мира распространена следующая логика: конфликт на Украине – это европейский конфликт, который не имеет отношения ни к Африке, ни к Индии, ни к Латинской Америке. «В условиях не своей войны портить отношения с таким мощным партнером, как Россия, не имеет никакого смыла – это можно все чаще слышать сегодня от представителей стран незападного мира», – заметил Пушков.
Он также подчеркнул, что в Африке обвиняют Запад в неоколониальной политике. «Это важный момент. США не отказались от неоколониализма, давят на страны Африки, и это в этих странах воспринимают очень болезненно», – цитирует сенатора «Парламентская газета». Кроме того, на фоне конфликта на Украине страны Африки и других регионов мира с остротой вспоминают агрессию ЕС и НАТО в Ливии, Сирии, Афганистане и Йемене.
Напомним, в одном из недавних выступлений президент России Владимир Путин объявил о начале слома гегемонии Запада. В своей «Георгиевской речи» он назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства. При этом он указал на неоколониальную природу действий Запада на международной арене.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, что мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом.
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Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
Германия отправит в распоряжение НАТО 30 тыс. солдат
Канцлер ФРГ Шольц заявил о выделении к 2025 году 30 тыс. военных для нужд НАТО
Немецкие власти намереваются дать Североатлантическому альянсу 30 тыс. военнослужащих к 2025 году, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Эти 30 тыс. военнослужащих будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил Шольц, передает ТАСС.
Он добавил, что в ходе беседе с генсеком альянса велось обсуждение защиты объектов критической инфраструктуры в северной части ЕС. По словам канцлера, это показала диверсия на «Северном потоке».
Канцлер добавил, что НАТО следует играть значительно более серьезную и активную координирующую роль в защите объектов критической инфраструктуры на море.
Напомним, в июне Шольц заявлял о создании самой большой среди стран ЕС армии, на что планируется потратить 100 млрд евро.
При этом немецкий полковник Андре Вюстнер отмечал, что этих средств не хватит даже на то, чтобы компенсировать недостаток вооружений, которые передали в последнее время украинским властям.
Глава НАТО пообещал усилить присутствие альянса в черноморском регионе
Столтенберг: НАТО продолжит усиление в регионе Черного моря
НАТО считает стратегически важным регион Черного моря, усилила там свое присутствие и продолжит этот курс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции по безопасности, которая проходит в Берлине.
По его словам, весь регион Черного моря имеет огромное стратегическое значение, поэтому НАТО усилила свое присутствие в регионе Черного моря. Столтенберг отметил, что в состав альянса входят три прибрежных государства, а Украина и Грузия являются партнерами, поэтому НАТО продолжит действовать в этом направлении не только из-за агрессивной политики России, но также и из-за важности сотрудничества с ними, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны России сообщили, что сообщения о заключении некой «договоренности» между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром по вопросу передвижения судов в Черном море являются вымыслом.