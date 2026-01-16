  • Новость часаБелый дом прокомментировал переброску европейских войск в Гренландию
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    16 января 2026, 12:36

    Путин обсудил с Нетаньяху обострение ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого лидеры уделили особое внимание необходимости политико-дипломатических мер для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы, связанные с Ираном.

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за активизацию политико-дипломатических шагов ради стабильности и безопасности в регионе. Он подтвердил готовность российской стороны продолжать посреднические усилия и содействовать конструктивному диалогу между всеми заинтересованными странами.

    Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях и впредь.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры. Стороны обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона.

    15 января 2026, 17:10
    Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова к восстановлению отношений с европейскими странами и открыта к сотрудничеству со всеми государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

    «Диалог и контакты – отнюдь не по нашей вине, хочу это подчеркнуть – сведены к минимуму как по линии официальных, так и деловых и общественных кругов. Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.

    «Россия была и остается приверженной именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений. В целом же, как уже не раз отмечал, мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми без исключения странами», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира.

    Напомним, в четверг Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран.

    15 января 2026, 18:42
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану, сообщает AFP.

    Саудовская Аравия, Катар и Оман предприняли масштабные дипломатические шаги, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP и саудовского чиновника. Как отмечается, три государства настаивали на необходимости предоставить Тегерану возможность продемонстрировать добрые намерения.

    Чиновник подчеркнул, что Эр-Рияд, Доха и Маскат предупредили Вашингтон о высоких рисках для всего ближневосточного региона в случае эскалации ситуации. Именно эти доводы легли в основу продолжающихся переговоров между странами.

    Собеседник агентства добавил, что на данный момент стороны стараются укрепить доверие и сохранить позитивный настрой для дальнейшего урегулирования напряженности.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.


    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 16:59
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Путин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что в современном мире поиск компромисса все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    Дипломатия и поиск компромисса все чаще заменяются односторонними и опасными действиями, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств, передает ТАСС.

    По словам главы государства, вместо диалога между странами все чаще звучит монолог тех, кто «по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы».

    Путин подчеркнул, что такая тенденция представляет опасность для международных отношений и может привести к дальнейшей эскалации напряженности. Он отметил, что Россия выступает за конструктивный диалог и поиск компромиссных решений в интересах мира и стабильности.

    Президент также выразил надежду на то, что дипломаты, прибывшие в Россию, будут способствовать развитию равноправного и взаимоуважительного сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    16 января 2026, 02:11
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус истерии вокруг Ирана
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании СБ ООН по ситуации в Иране российский постпред при организации Василий Небензя во время выступления призвал коллег обратить внимание на то, как США нагнетают напряженность и разжигают истерию вокруг Ирана.

    Небензя начал речь с того, что напомнил, как с конца декабря 2025 года мир наблюдает за нагнетанием напряженности и истерии вокруг Ирана в исполнении США, которые к тому же заявляют, что «помощь уже в пути».

    «Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытался камуфлировать истинные причины т.н. «обеспокоенности» внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил дипломат в речи.

    Небензя указал на то, как американская сторона и её «группа поддержки» активно используют экономические и социальные проблемы простых иранцев, возникшие по причине незаконного санкционного давления на страну со стороны западных государств, для нагнетания общественной напряженности и дестабилизации внутриполитической обстановки.

    «Наши западные коллеги не чураются использования СБ в качестве инструмента продвижения своей оторванной от реальности повестки. Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угроз ее применения в отношении ИРИ. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и Устава ООН», – выразил дипломат позицию Москвы.

    Он настоятельно призвал «горячие головы» в Вашингтоне и других столицах одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями.

    «Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов», – призвал российский постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP.

    16 января 2026, 06:35
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    @ Z.A. Landers/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США узнали о планах Ирана казнить 800 человек в среду, 14 января, но этого не произошло. Она не сообщила, как США узнали о запланированных казнях, но сообщила, что США рассматривают все варианты воздействия на Тегеран, пишет Wall Street Journal (WSJ)

    По данным газеты, Трампу рассказали, что атака на Иран не гарантирует крах режима, однако американским военным потребуется больше огневой мощи.

    Кроме того, Трампа предупредили, что крупномасштабный удар по Ирану может спровоцировать ещё больший конфликт.

    «Советники сообщили Трампу, что США потребуется больше военной огневой мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты американских войск в регионе и союзников, таких как Израиль, в случае ответных действий Ирана», – сказано в статье.

    На данный момент они будут следить за тем, как Тегеран справляется с протестующими, прежде чем принять решение о масштабах потенциальной атаки, сообщили источники издания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп  пообещал помощь протестующим в Иране и отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия. Затем он заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило в четверг AFP. А постпред России при ООН Василий Небензя призвал «горячие головы» Запада снизить градус «истерии вокруг Ирана».

    15 января 2026, 14:48
    Предложившая заменить Зарубина школьница пришла в Кремль на мероприятие с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Виктория, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, пришла в Кремль, где в четверг состоится официальная церемония с участием главы государства.

    В четверг Путин примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов, передает РИА «Новости». Торжественная церемония пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В декабре школьница Виктория во время эфира предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин». Путин предложил попросить Зарубина взять Викторию на стажировку, чтобы она могла развиваться в профессии.

    15 января 2026, 22:50
    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом

    Дипломат Долгов: Попытки Запада вернуть мир в состояние биполярности или монополярности обречены на провал

    Дипломат: Россия занимает выигрышную позицию в диалоге с Западом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Москва выступает за многопорярный мир, поддерживает суверенитет независимых стран и против «права сильного» в международных отношениях. Это стратегически выверенная позиция Россия, которая является одним из полюсов нового мира, заявил газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств и изложил свое видение текущей международной ситуации.

    «Президент подтвердил нашу принципиальную позицию: в многополярном мире ни у кого не может быть монополии на решения, затрагивающие интересы других государств. Поэтому самая логичная позиция – это открытость к взаимодействию и уважение суверенитета», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То, что Россия не принимает диктат Запада, – последовательная линия. Начало и ход СВО подтверждают этот принцип – наша внешняя политика суверенна, – продолжил собеседник. – Мы никому не позволим ущемить наши интересы, но готовы к равноправному сотрудничеству со всеми, в том числе со странами Запада».

    Как подчеркнул дипломат, заявления главы государства о поддержке суверенитета других стран напрямую соотносятся с его критикой попыток подменить дипломатию «правом сильного». «Мы за укрепление независимости всех государств и против диктата. Мир многополярен, его нельзя вернуть в состояние биполярности или монополярности. Подобные попытки обречены, и на этом фоне важно подтверждать последовательность политики России», – пояснил посол.

    Долгов также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Западом, «который порубил все каналы и по большому счету развязал в 2014 году войну против России». «Сейчас идет непростой диалог с администрацией Трампа – не только по Украине, но и по нормализации отношений в целом. Здесь есть определенные шансы. Европа же сама загнала себя в тупик, продолжая бесплодную антироссийскую линию», – констатировал он.

    При этом, заявил дипломат, Россия последовательно выступает за укрепление ООН и международного права, «которое сегодня находится под мощнейшими ударами Запада». На этом фоне регулярные напоминания Владимира Путина о российских предложениях по восстановлению диалога с Европой на равных условиях – стратегически выверенная позиция.

    «Это мудро, потому что мы в любом случае занимаем выигрышную позицию. Президент ровно и спокойно ведет разговор, в том числе с послами стран, чьи правительства занимают враждебную позицию. Это характеризует его как серьезного политика – правда и сила на нашей стороне. Именно поэтому он спокоен, последователен и не отступает от задач по укреплению страны. Эта уверенность передается всем россиянам и нашим друзьям», – заявил посол.

    В заключение Долгов отметил, что подходы России к мироустройству разделяет большинство стран. «В этом вопросе мы находимся в большинстве, в мейнстриме мировой политики. Россия – один из ключевых полюсов, в то время как Европа все больше изолирует себя», – резюмировал эксперт.

    В четверг Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В церемонии участвовали послы 34 стран.

    Среди них – представители 11 недружественных, в том числе посланник Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Швеции – Анна Кристина Тересе Юханнессон, Швейцарии – Юрг Стефан Бурри, Норвегии – Хейди Олуфсен, Австрии – Герхард Зайллер.

    На церемонии также был афганский дипломат Хассан Гулл Хассан. Он стал первым послом в Москве после прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году. Напомним, что летом 2025 года Россия стала первой страной в мире, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан.

    Путин выступил перед собравшимися, изложив свой взгляд на принципы международного общения. Он указал, что десятки стран в мире сегодня страдают от неуважения их суверенных прав, от хаоса и беззакония, не обладая при этом той силой и ресурсами, чтобы постоять за себя.

    «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку», – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что Москва будет проводить взвешенный внешнеполитический курс. Он выразил готовность развивать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, углубляя сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах для противостояния общим вызовам. Отдельно глава государства указал на важность укрепления центральной роли ООН в мировых делах.

    Путин также заявил, что отношения страны с европейскими странами оставляют желать лучшего. «Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остается привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», – акцентировал президент.

    15 января 2026, 16:30
    Путин начал выступление перед иностранными послами в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    В церемонии принимают участие дипломаты из 34 стран, среди которых представители государств Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Среди европейских государств верительные грамоты российскому лидеру вручают представители Словении, Франции, Чехии, Португалии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Австрии и Словакии. Особое внимание уделяется послам с большим опытом работы в России, например, Петер Припутен уже возглавлял словацкое посольство в 2014–2020 годах.

    От Латинской Америки в церемонии участвуют дипломаты из Бразилии, Колумбии, Перу, Кубы и Уругвая. Африканский и азиатский континенты представлены послами из Сомали, Габона, Сенегала, Шри-Ланки, Мальдив, Руанды, Мавритании, Алжира, Бангладеш, Египта, Ганы и Намибии.

    Путин также принимает верительные грамоты у посла Исламского Эмирата Афганистан Гуль Хасана, который представляет страну после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году. Новый посол Израиля Одед Йосеф сменил на этом посту Симону Гальперин в ноябре прошлого года.

    Отдельно отмечается участие посла Республики Корея Ли Сок Пэ, который уже работал в Москве с 2019 по 2022 год и считается признанным экспертом по России, владеющим русским языком. Из Ближневосточного региона верительные грамоты вручают представители Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и Пакистана.

    Накануне Кремль анонсировал принятие Путиным верительных грамот у послов.

    15 января 2026, 13:18
    Песков анонсировал выступление Путина на встрече с новыми послами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин выступит в ходе встречи с новыми послами других стран в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Церемония вручения верительных грамот пройдет в Большом Кремлевском дворце, в Александровском зале, указал Песков, передает РИА «Новости».

    Президент по традиции выступит перед прибывшими послами. Он затронет внешнеполитические вопросы.

    Ранее Кремль сообщал, что президент 15 января проведет церемонию вручения верительных грамот от новых послов иностранных государств.

    В числе новых дипломатов будут послы Словакии Петер Припутен, Словении – Аленка Сухадолник, Франции – Николя Луи Мари Оливье де Ривьер, Чехии – Даниэл Коштовал, Португалии – Сара Феронья Мартинш, и другие.

    15 января 2026, 17:40
    Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России

    Путин назвал кризис на Украине следствием политики расширения НАТО

    Путин назвал кризис на Украине следствием игнорирования интересов России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что кризис вокруг Украины возник как прямое следствие многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного продвижения НАТО к российским границам.

    По словам Путина, несмотря на публичные обещания, альянс продолжал расширяться и создавать угрозы для безопасности России.

    «Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО – вопреки данным нам публичным обещаниям», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия требует выполнения обещаний, данных Москве о нерасширении НАТО на восток.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что расширение Североатлантического альянса «не прекращается ни на минуту» вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена.

    15 января 2026, 16:54
    Посол Ирана сообщил о поступлении сигнала о позиции Трампа по конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран получил информацию о том, что американский президент Дональд Трамп не заинтересован в военном столкновении с Исламской республикой, подчеркнул посол Исламской республики в Пакистане, его слова приводятся в косвенной речи пакистанской газетой Dawn.

    Тегеран получил сигнал, что президент США Дональд Трамп не хочет воевать с Ираном, передает ТАСС со ссылкой на слова посла Исламской республики в Пакистане, опубликованные в газете Dawn. Дипломат заявил: «Мы получили сообщение, что Трамп не заинтересован в военном конфликте с Ираном».

    По его словам, американский лидер дал понять, что не хотел бы эскалации, и попросил Тегеран воздержаться от действий, которые могут затронуть интересы США на Ближнем Востоке.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    15 января 2026, 14:08
    В Иране назвали суммы вознаграждений за преступления на протестах

    В Иране протестующие получали по 3,5 тыс. долларов за убийство людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участникам протестных акций в Иране предлагали денежные вознаграждения за совершение различных преступных действий, сообщил глава Минобороны Ирана Азиз Насирзаде.

    Насирзаде уточнил, что на собраниях протестующих были установлены конкретные расценки за диверсии. «Убийство человека – 500 млн туманов (около 3,5 тыс. долларов), поджог автомобиля – 200 млн туманов (примерно 1,5 тыс. долларов), поджог полицейского участка – 80 млн туманов (около 550 долларов), совершение акта вандализма – 15 млн туманов (103 доллара)», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Расчеты были произведены исходя из актуального курса валют, согласно которому один доллар равен примерно 1,4 млн иранских риалов.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    15 января 2026, 17:15
    Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна искренне привержена идеалам многополярного мира.

    По его словам, Россия намерена поддерживать открытые и взаимовыгодные отношения со всеми заинтересованными партнерами, передает Кремль.

    «Со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве, мы настроены поддерживать по-настоящему открытые и взаимовыгодные отношения, углублять связи в политике, экономике, гуманитарной сфере, сообща противостоять острым вызовам и общим угрозам», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Президент России отметил, что поиск компромисса в современном мире все чаще уступает место односторонним и опасным действиям отдельных государств.

    15 января 2026, 17:19
    Путин призвал соблюдать международное право во всем мире

    Путин призвал мировое сообщество требовать соблюдения международного права во всем мире

    Путин призвал соблюдать международное право во всем мире
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Москве призвал международное сообщество более решительно добиваться соблюдения международного права, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все страны мира могли реализовывать свои суверенные права без внешнего давления и вмешательства.

    Путин обратил внимание, что десятки государств сегодня сталкиваются с хаосом, беззаконием и нарушением своих прав, не располагая достаточными возможностями для самостоятельной защиты. Он отметил, что во многом причиной этого является недостаточное уважение к принципам международного права.

    В ходе выступления президент заявил: «Разумный выход из этого положения видится в том, чтобы более настойчиво требовать соблюдения международного права всеми членами международного сообщества, а также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку». Путин также подчеркнул, что такой миропорядок должен гарантировать всем странам право выбирать собственную модель развития, самостоятельное определение судьбы и сохранение национальной культуры и традиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин принял верительные грамоты у новых иностранных послов в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

    15 января 2026, 17:30
    Путин призвал вернуться к обсуждению инициатив России по архитектуре безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот призвал вернуться к предметному обсуждению инициатив Москвы по формированию новой и справедливой системы безопасности.

    Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить все стороны – в Америке, Европе, Азии и по всему миру, передает ТАСС.

    «Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, для которых может быть достигнуто – и чем скорее, тем лучше – мирное урегулирование конфликта на Украине», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о важности международного сотрудничества для мира. Он призвал мировое сообщество требовать соблюдения международного права. Также Путин заявил, что страна искренне привержена идеалам многополярного мира.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

