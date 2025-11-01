Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
На экономиста Иноземцева завели дело за нарушение закона об иноагентах
В отношении экономиста Владислава Иноземцева (иноагент) возбудили уголовное дело за публикацию материалов без маркировки иностранного агента на публичных онлайн-площадках, сообщили в прокуратуре Подмосковья.
Иноземцев дважды привлекался к административной ответственности в течение одного года по части 4 статьи 19.34 КоАП, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Несмотря на это, экономист продолжил размещать свои публикации на одном из популярных мессенджеров и видеохостинге, не указывая необходимую маркировку о статусе иноагента.
Прокуратура отметила, что распространение информации происходило среди неограниченного круга лиц и без информирования об источнике.
Теперь на Иноземцева завели дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
Ранее создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева (иноагент) заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, было возбуждено уголовное дело.