На экономиста Иноземцева завели дело за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Алексей Дегтярев

Иноземцев дважды привлекался к административной ответственности в течение одного года по части 4 статьи 19.34 КоАП, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Несмотря на это, экономист продолжил размещать свои публикации на одном из популярных мессенджеров и видеохостинге, не указывая необходимую маркировку о статусе иноагента.

Прокуратура отметила, что распространение информации происходило среди неограниченного круга лиц и без информирования об источнике.

Теперь на Иноземцева завели дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Ранее создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева (иноагент) заподозрили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, было возбуждено уголовное дело.