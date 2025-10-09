  • Новость часаМиГ-31 потерпел аварию при заходе на посадку в Липецкой области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    В Госудуму внесен законопроект об оплате больничных для самозанятых
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна
    МИД: Сербия выделила на помощь Курской области 472 млн рублей
    Пашинян решил приехать на саммит СНГ в Душанбе
    Космонавт Корниенко объявил о подготовке прыжка из стратосферы на Южный полюс
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    18 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    12 комментариев
    9 октября 2025, 23:57 • Новости дня

    Трамп счел маловероятным нападение России на Финляндию

    Tекст: Антон Антонов

    Угроза нападения России на Финляндию «очень-очень мала», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Не думаю, что это произойдет, – заявил Трамп на встрече со своим финским коллегой Александером Стуббом в Белом доме. – Думаю, что вероятность этого очень-очень мала».

    На вопрос , готовы ли США защищать Финляндию, Трамп заверил, что Вашингтон выполнит свои обязательства перед страной, поскольку она является членом НАТО. «Я сделаю это, да», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в финском городе Миккели начал функционировать штаб сухопутных войск НАТО, отвечающий за координацию действий альянса в регионе.

    Стубб заявил, что не согласен с утверждением министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО и ЕС объявили России войну. Стубб также подчеркнул, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не учитывая интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США по Украине

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Комментарии (8)
    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Постпред США при НАТО сообщил о наличии мощного оружия, пока не переданного Украине

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    9 октября 2025, 21:12 • Видео
    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 12:10 • Новости дня
    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства

    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем

    Израильский эксперт: План Трампа приведет к созданию Палестинского государства
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отвод Израилем войск из сектора Газа растянется на долгие месяцы. Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Ему важно создать впечатление, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Так он прокомментировал достигнутое Израилем и ХАМАС соглашение о первом этапе урегулирования.

    «После заключения соглашения между Израилем и ХАМАС сроки возвращения заложников – технический вопрос, но болезненный. Дело в том, что тела погибших разбросаны по всему сектору Газа. Некоторые не будут переданы еврейскому государству просто потому, что их не могут найти», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его прогнозам, отвод армии Израиля из анклава растянется на долгие месяцы. «Этот процесс будет намеренно затягиваться Биньямином Нетаньяху. Его цель – сформировать общественное мнение внутри страны таким образом, чтобы сделка с палестинским движением считалась единственно верным выбором правительства», – пояснил собеседник.

    Пока же, по его словам, для неосионистов премьер – предатель. «Нетаньяху буквально борется за свое политическое выживание. Чем больше времени займет реализация первого этапа соглашения с ХАМАС, тем более мягким будет падение политика», – рассуждает эксперт. Что касается прекращения огня в секторе Газа, то военная операция ЦАХАЛ уже прекращена, продолжил Ципис.

    «Артиллерия и танки «молчат». Всем подразделениям отдан приказ оставаться на местах и не совершать никаких рейдов. Несколько самолетов лишь летают над анклавом и наносят точечные удары, но только для того, чтобы создать в информационном пространстве видимость продолжения боевых действий. Затем эту «картинку» Израиль использует в ходе переговоров: прекращение огня подается еврейским государством как уступка», – детализировал аналитик.

    По его прогнозам, реализация плана Трампа в конечном счете приведет к созданию Палестинского государства, и представители ХАМАС станут костяком будущих силовых структур Палестины. Собеседник также напомнил, что в рамках нынешнего соглашения Израиль отпустит палестинских заключенных из тюрем.

    «Они выйдут героями и победителями. ХАМАС останется в Газе, потому что это уже не группировка, а идеология борьбы за самопровозглашение и независимость палестинского народа», – считает эксперт. В выигрыше в складывающей ситуации и Дональд Трамп. «Его визит на Ближний Восток, о котором уже пишут в СМИ, станет победоносным парадом», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения о первом этапе мирного урегулирования. Ожидается, что стороны подпишут сделку 9 октября. После этого вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта предусматривает освобождение заложников в течение 72 часов после подписания сделки. По данным израильской стороны, на конец сентября сторонники ХАМАС продолжали удерживать 20 живых узников. Еврейское государство должно освободить почти две тыс. палестинских заключенных.

    Израиль выведет часть войск из сектора Газа в течение суток после подписания соглашения. Как отмечает портал Ynet, ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории анклава. Группировка ХАМАС поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Тель-Авив полностью выполнить условия соглашения.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал соглашение «великим днем для Израиля». Американский лидер в свою очередь сообщил, что может поехать на Ближний Восток 11 и 12 октября. Позже он уточнил, что отправится в Египет, а также не исключил посещения Газы.

    Напомним, в конце сентября Белый дом обнародовал план Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и предполагает временное внешнее управление с международным участием. Члены движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, предоставят безопасный проход в третьи страны.

    Согласно американскому плану, временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. Наблюдать за ним станет международный «Совет мира», который займется администрированием и восстановлением анклава. Совет возглавит сам Трамп. В него также войдет бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

    Вашингтон также предлагает создать в Газе временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. «Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», – подчеркивается в плане.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что предложение президента США – это лучшее из того, что сейчас есть на столе переговоров. По его словам, Москва считает план позитивным шагом, так как главная цель палестинского урегулирования заключается в «скорейшем прекращении кровопролития, спасении жизни людей, восстановлении сектора Газа, города Газа или того, что от них осталось», передает ТАСС.

    Комментарии (3)
    9 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не обращались за согласованием кандидатуры нового американского посла в Москве, и у российской стороны нет информации о возможной замене, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Вашингтон еще не направил официальный запрос на получение агремана для нового американского посла в России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что у российской стороны пока нет никакой информации о возможном представлении кандидата на этот пост.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече с США «по раздражителям».

    В августе посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 19:51 • Новости дня
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

    Newsweek: Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вероятность вручения Дональду Трампу Нобелевской премии мира повысилась до 25% на фоне договоренности Израиля и ХАМАС о первой фазе плана по Газе, сообщает Newsweek со ссылкой на букмекера Star Sports.

    Букмекерская компания Star Sports повысила шансы президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира до 25%, передает Newsweek. Причиной роста вероятности стало согласие Израиля и движения ХАМАС на первую стадию плана Вашингтона по урегулированию в секторе Газа, сообщает «Интерфакс».

    В октябре, до того как стороны конфликта выразили готовность к переговорам, шансы Трампа оценивались в 16,7%. Теперь он занимает второе место среди фаворитов на получение премии.

    Первое место занимает суданская гуманитарная инициатива Emergency Response Room с вероятностью 33,3%. На третьей позиции находится организация «Врачи без границ». Лауреата Нобелевской премии мира объявят в пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп считает, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего правления. Многие сомневаются, что Трамп действительно завершил хотя бы одну войну.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Нобелевскую премию мира нельзя вручать Трампу до урегулирования ситуации в секторе Газа.

    Комментарии (2)
    9 октября 2025, 03:42 • Новости дня
    Директор офиса Госдепа по России Андреоли прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве находится директор офиса госдепартамента США по России Питер Андреоли, сообщили в диппредставительстве США.

    Целью визита Андреоли названы плановые консультации с американскими дипломатами, работающими в Москве. Он обсудил вопросы, касающиеся деятельности посольств в России и США, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве уточнили, что Андреоли также провел ряд других встреч, в том числе в Министерстве иностранных дел России. На этих встречах рассматривались аспекты работы посольств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам работы дипмиссий и визовых процедур запланирован на осень.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 01:24 • Новости дня
    Конгрессвумен США Луна заявила о намерении встретиться с Дмитриевым

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна сообщила о планах встретиться со спецпредставителем президента России, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    «Я официально подтверждаю встречу с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем президента России, в конце этого месяца», – заявила Луна в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Луна также прокомментировала публикацию Дмитриева о рассекреченных документах о возможных коррупционных связях семьи экс-президента США Джо Байдена на Украине. Байден, когда занимал пост вице-президента, выступил против распространения отчета разведки о своей поездке в Киев, передает ТАСС.

    Законодатель заявила: «Это действительно произошло. Мы проводили расследование в Комитете по надзору Палаты представителей и столкнулись с некоторыми препятствиями и так далее. Я жду встречи с Кириллом Дмитриевым».

    Она подчеркнула, что Россия и США не должны быть врагами, и призвала к открытому диалогу и развитию торговых связей. Луна отметила, что многие американские законодатели разделяют эту позицию, и добавила: «Являясь избранными должностными лицами, мы обязаны не только нашему народу, но и всему человечеству обеспечить, чтобы разговоры о мире и готовность протянуть оливковую ветвь сохранялись и никогда не прерывались, поскольку война является следствием провальной политики».

    Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X выразил благодарность Луна за ее позицию и подчеркнул важность сотрудничества между двумя государствами. «Мир зависит от того, насколько США и Россия умеют слушать, понимать друг друга и работать вместе над решением глобальных проблем. С нетерпением жду нашей встречи и конструктивного обсуждения», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Турецкое издание Aydinlik раскрыло счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Зеленского, через которые переводятся эти средства.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Экс-советник Рейгана назвал подход НАТО к России безумным

    Экс-советник Рейгана Бэндоу назвал подход НАТО к России безумным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший советник Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что стратегия НАТО в отношении России является безумной, обвинив альянс в фактическом ведении войны с Москвой.

    В своей авторской статье, опубликованной журналом The American Conservative, Бэндоу заявил, что стратегия Организации Североатлантического договора в отношении России стала безумной, передает ТАСС.

    Он подверг критике недавние утверждения НАТО в отношении России, заявив: «Эта стратегия, если ее так можно назвать, является безумием». Бывший советник сорокового президента США Рональда Рейгана отметил, что континент, не сумевший подготовиться к войне и зависящий от помощи Америки, угрожает начать военные действия против России. По его словам, Вашингтон поощряет континент начать войну и выбирает самоубийство.

    Аналитик считает, что Америка и Европа фактически находятся в состоянии войны с Россией. Он подчеркнул, что ответственность за продолжающийся конфликт лежит на союзниках по НАТО. После начала спецоперации США и Европа развернули масштабную опосредованную войну против России.

    Бэндоу также указал на многочисленные сообщения о западных наемниках, воюющих на стороне Киева. Он подчеркнул, что никто из серьезных людей больше не верит в подрыв Россией своего газопровода «Северный поток». По его словам, единственный серьезный вопрос заключается в том, позволили ли Вашингтон или Лондон Украине атаковать газопровод, что является актом войны против Германии.

    Эксперт подчеркнул, что спецоперация не была и не является направленной против Европы или Америки. Он отметил, что ни российские власти, ни другие серьезные должностные лица не высказывали желания завоевать Европу. Европейские страны по-прежнему сильно зависят от Вашингтона в вопросах своей безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США резко отреагировали на требование Киева о поддержке. Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что европейским странам НАТО придется сформировать общие ядерные силы. По его словам, действия американских властей могут привести к введению воинской обязанности в США.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 05:29 • Новости дня
    Генпрокурор США пообещала уничтожить движение «Антифа»

    Генпрокурор США Бонди пообещала Трампу полностью уничтожить движение «Антифа»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти собираются полностью ликвидировать движение «Антифа», сообщила генеральный прокурор и министр юстиции США Пэм Бонди.

    «Президент Трамп, мы будем действовать с «Антифа» так же, как мы поступили с картелями – уничтожить всю организацию сверху донизу», – приводит слова Бонди РИА «Новости».

    Бонди заявила, что члены организации больше не смогут безнаказанно заниматься насилием, поскольку американское общество не готово дальше терпеть подобные действия.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация намерена принять меры против лиц, финансирующих «Антифа». Он заявил: «Это люди, о которых бы вы никогда этого не подумали». «Возможно, это кто-то из тех, кого я знаю. Некоторые из тех, с кем я обедаю. Если это так, у них большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп заявил, что его администрация включит «Антифа» в перечень международных террористических организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в сентябре подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией». Эксперты отмечали, что «Антифа» является слабо организованным идеологическим движением без четкой структуры руководства или иерархии.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Экс-премьер Украины предостерег Трампа от роковой ошибки с Tomahawk

    Экс-премьер Украины Азаров предостерег Трампа от роковой ошибки с Tomahawk

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров считает, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Азаров заявил, что передача крылатых ракет Tomahawk Киеву будет роковой стратегической ошибкой для Дональда Трампа. Он отметил, что обратился бы к президенту США с просьбой не делать этот шаг, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин Трамп! Вы сейчас совершаете роковую ошибку», – заявил Азаров.

    По словам экс-премьера Украины, последствия передачи Tomahawk затрагивают не только ущерб России, но и статус Трампа как посредника в мирных переговорах.

    Азаров уверен, что подобное решение поставит Трампа в один ряд с европейскими лидерами, которых он назвал врагами, и лишит его роли нейтрального участника переговорного процесса.

    Он подчеркнул, что действия по предоставлению Киеву таких вооружений могут усугубить кризис и затруднить разрешение ситуации дипломатическим путем.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Президент России Владимир Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:27 • Новости дня
    Медосмотр Трампа запланирован на пятницу

    Пресс-секретарь Белого дома Ливитт сообщила о медосмотре Трампа в пятницу

    Медосмотр Трампа запланирован на пятницу
    @ Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу президент США Дональд Трамп пройдет ежегодный медицинский осмотр в медицинском центре имени Уолтера Рида, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Трамп прибудет в центр для «плановой встречи и выступления перед военными». «Находясь там, президент Трамп пройдет плановый ежегодный медосмотр», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    По словам Ливитт, после завершения всех процедур президент вернется в Белый дом, а позднее планирует отправиться на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной терапевт Белого дома по итогам первого медобследования сообщил, что Трамп продемонстрировал отличные результаты когнитивного теста, от которого ранее отказался его предшественник Джо Байден.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Брюссель начал расследование операций венгерской разведки в структурах ЕС
    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город
    ХАМАС: Война в Газе окончательно завершена
    Во Франции задержаны нарисовавшие истребители Mirage в виде гробов молдаване
    Букмекеры повысили шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
    Эксперт объяснил невозможность возврата денег за сутки при отмене покупки
    Севастопольские ученые научились укреплять иммунитет устриц

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      2 комментария
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      18 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации