Захарова назвала критику Грузии Санду и Зеленским политическим заказом Запада

Tекст: Вера Басилая

Резкие заявления президента Молдавии Майи Санду и Владимира Зеленского о ситуации в Грузии являются политическим заказом их западных кураторов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает радио Sputnik.

Она отметила, что «амплитуда в резкости заявлений просто поражает», подчеркнув, что речь идет не просто о критике, а об оскорблении Грузии и ее народа.

По мнению Захаровой, подобная риторика навязывается извне.

«Кураторы заказали. Это то самое бескультурье политическое, которое заказывает Запад, просто включает эту кнопку, когда нужно оказать давление», – считает дипломат.

Она подчеркнула, что подобная позиция демонстрирует ангажированность лидеров Молдавии и Украины.

Ранее Майя Санду заявила, что Грузия «превратилась в колонию России», и призвала граждан Молдавии не повторять «ошибок» и бороться за европейский путь развития. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что Европа теряет Грузию, и обвинил страну в ухудшении ситуации с правами человека.

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал прекратить вмешиваться во внутренние дела Грузии после заявлений Зеленского о том, что Европа якобы «потеряла Грузию».

Лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа потребовал от Зеленского «промыть рот» перед критикой другой страны.