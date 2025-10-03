В Финляндии открылся штаб сухопутных войск НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе официально начал работу в городе Миккели, сообщает ТАСС.

Населенный пункт находится примерно в 300 километрах от Петербурга. На открытии министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил: «Осенью 2023 года мы поставили себе первую задачу как государства – члена НАТО добиться размещения [в Финляндии] штаба, подчиняющегося штаб-квартире НАТО. На встрече министров обороны НАТО в июне 2024 года наша цель была утверждена. Сейчас, спустя год, мы открываем штаб в Финляндии».

По словам Хяккянена, функционирование штаба должно укрепить безопасность НАТО и повысить уровень защиты самой Финляндии. По информации ведомства, сейчас в штабе работают около 10 человек, однако планируется увеличение численности до 50 сотрудников в мирное время.

Как отметили в Минобороны, штаб будет координировать действия сухопутных сил НАТО в Северной Европе, организовывать учения и другие мероприятия, а в случае чрезвычайных ситуаций – планировать и управлять обороной и операциями на Крайнем Севере.

