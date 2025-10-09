Синоптик Леус: Циклон «Барбара» накроет Москву и принесет первый снег

Tекст: Ольга Иванова

Циклон «Барбара» принесет в московский регион облачную и дождливую погоду уже в ближайшие часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, «период спокойной, туманной, но преимущественно сухой и тёплой, по октябрьским меркам, погоды в столичном регионе завершается». Уже ночью ожидаются дожди, связанные с балканским циклоном «Барбара», которые продлятся весь последний рабочий день недели.

В пятницу на Европейскую Россию выйдет обширная циклоническая депрессия, которая объединит влияние сразу двух циклонов – из Северной Атлантики и Балкан. В результате в московском регионе будет пасмурно и дождливо, а дневная температура останется в пределах плюс 11 – плюс 13 градусов, что чуть выше нормы.

По прогнозу Леуса, влияние циклона сохранится до конца недели, погода останется облачной, дожди будут частыми, но не сильными. Температура постепенно начнет снижаться: в субботу ожидается плюс 10 – плюс 12 градусов, а в воскресенье – плюс 7 – плюс 9, что уже на 1-2 градуса ниже обычного для этого времени года.

Начало следующей недели также будет дождливым и холодным, атмосферное давление окажется ниже нормы на 10 единиц. Леус напомнил, что обычно первый снег в Москве выпадает 16 октября, и прогнозы подтверждают – во вторник или среду столичный регион может увидеть первые снежинки, когда днем столбик термометра покажет плюс 5 – плюс 7 градусов. Устойчивого снежного покрова при этом не ожидается.

