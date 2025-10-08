Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.8 комментариев
В Раде прокомментировали переводы Зеленским миллионов долларов в саудовский банк
Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в легализации украденных денег
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что ежемесячные переводы Владимиром Зеленским 50 млн долларов в саудовский банк являются лишь «вершиной айсберга» схем легализации украденных денег на Украине.
Владимир Зеленский занимается многочисленными финансовыми махинациями, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА «Новости».
По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно переводится 50 млн долларов, и это, как отметил депутат, лишь малая часть происходящего. Он также подчеркнул, что похожих схем по легализации украденных на Украине средств существует десятки, а мелких финансовых потоков – сотни.
Ранее член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.
Турецкое издание Aydinlik раскрыло счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Зеленского, через которые переводятся эти средства.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что соратники Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте с помощью покупки банка во Франции, но регулятор отклонил сделку.
В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.