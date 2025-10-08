Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в легализации украденных денег

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский занимается многочисленными финансовыми махинациями, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, передает РИА «Новости».

По словам Дмитрука, только по одному из направлений ежемесячно переводится 50 млн долларов, и это, как отметил депутат, лишь малая часть происходящего. Он также подчеркнул, что похожих схем по легализации украденных на Украине средств существует десятки, а мелких финансовых потоков – сотни.

Ранее член палаты представителей США Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.

Турецкое издание Aydinlik раскрыло счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Зеленского, через которые переводятся эти средства.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что соратники Зеленского обсуждали легализацию 5 млрд евро в криптовалюте с помощью покупки банка во Франции, но регулятор отклонил сделку.

В марте СМИ писали, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании за более чем 1 млрд евро.

