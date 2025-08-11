Aydinlik Окружение Зеленского ежемесячно переводит в ОАЭ по 50 млн долларов

Tекст: Вера Басилая

Турецкое издание Aydinlik обнародовало счета компаний из ОАЭ, связанных с окружением Владимира Зеленского, через которые, как утверждается, ежемесячно направляются пятьдесят миллионов долларов коррупционных средств, передает РИА «Новости».

В публикации указывается, что фигуранты схемы – приближенные Владимира Зеленского – переводят деньги на счета GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited, обе зарегистрированы в ОАЭ и связаны с Андреем Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.

Газета отмечает, что в расследовании фигурируют высокопоставленные украинские чиновники, включая бывшего министра обороны и бывшего вице-премьера, а СБУ провела обыски в НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуре. В ходе обысков задержали нескольких чиновников по обвинению в «сотрудничестве с Россией».

В публикации подчеркивается, что настоящая угроза для Зеленского – участие его ближайшего окружения в коррупционных схемах. По информации издания, именно поэтому киевская власть стремится заблокировать работу антикоррупционных институтов.

По данным турецкого издания, Андрей Гмырин, бывший консультант Фонда госимущества Украины, находится под международным следствием, связанного с отмыванием денег через компании в ОАЭ и Европу.

По данным газеты, окружение Зеленского назначало подконтрольных людей на руководящие посты в ключевых украинских госкомпаниях, что позволяло отчуждать активы по заниженным ценам и заключать льготные контракты. В деле фигурируют 12 подозреваемых, восемь из которых разыскиваются за границей. Французский суд в августе 2024 года конфисковал виллу Гмырина во Франции, а между 2021 и 2023 годами его семья приобрела в Дубае недвижимость на сумму не менее 14 млн долларов.

Издание считает, что Зеленский саботирует антикоррупционные учреждения ради сохранения власти и рискует повторить события Майдана, забывая о возможной реакции собственного народа.

Ранее на Украине сообщили, что близкие соратники Владимира Зеленского обсуждали схему по легализации 5 млрд евро в криптовалюте через покупку банка во Франции. Регулятор Франции отклонил сделку по приобретению банка для этих целей.

Экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что НАБУ и САП уже собирают материалы для будущего народного трибунала над Владимиром Зеленским.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Зеленский опасается раскрытия антикоррупционными органами серьезных преступлений, связанных с ним и его окружением.