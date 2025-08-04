Медведчук сообщил о сборе НАБУ и САП материалов для трибунала над Зеленским

  • Новость часаНачался судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе»
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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    В Швейцарии изумились числу желающих переехать в Россию из недружественных стран
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
    FT сообщила об «убийственном разговоре» президента Швейцарии с Трампом
    СК: Пилоты Су-30 потеряли сознание перед падением самолета на дом в Иркутске
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

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    4 августа 2025, 11:51 • Новости дня

    Медведчук сообщил о сборе НАБУ и САП материалов для трибунала над Зеленским

    Глава «Другой Украины» Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) уже собирают материалы для будущего народного трибунала над Владимиром Зеленским, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    По мнению Медведчука, подписание закона, возвращающего НАБУ и САП прежние полномочия, стало признанием Зеленского в том, что он утратил контроль над процессами в стране. Он полагает, что таким образом глава киевского режима сознательно лишил себя власти, фактически приняв роль номинального правителя, передает РИА «Новости».

    Медведчук также заявил, что антикоррупционные органы получили карт-бланш от Евросоюза на преследование всех, кто связан с Зеленским. Он считает, что уничтожение политической оппозиции и демонтаж системы противовесов привел к диктату коллективного Запада на Украине.

    По словам Медведчука, материалы для возможного народного трибунала уже собираются, а предназначенная роль Зеленского – быть «козлом отпущения», на которого спишут все коррупционные скандалы. Он подчеркнул, что у Зеленского больше нет поддержки ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, и ему остается лишь ждать развития событий.

    Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Владимир Зеленский опасается раскрытия антикоррупционными органами серьезных преступлений, связанных с ним и его окружением.

    Записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

    Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

    4 августа 2025, 09:52 • Новости дня
    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО

    Военный эксперт Киселев сообщил о пункте ВСУ с инструкторами НАТО в Часовом Яре

    В Часовом Яре нашли подземный пункт обороны ВСУ с инструкторами из НАТО
    @ imago stock people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Часовом Яре действовал мощный подземный командный пункт ВСУ с многоуровневыми входами, где с 2016 года работали инструкторы из стран НАТО, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    О наличии мощного подземного пункта обороны ВСУ в Часовом Яре, куда с 2016 года приезжали инструкторы из стран НАТО, сообщил эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

    По его словам, этот пункт управления был многоэтажным, с многочисленными входами и выходами.

    Он отметил, что вскоре на месте могут начаться раскопки, которые позволят узнать новые подробности о его устройстве и функционировании.

    Эксперт отметил, что на объекте с 2016 года работали военные специалисты из США, Британии, Франции и Германии. Он также заявил, что в район линии боевого соприкосновения продолжают прибывать наемники из стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

    По его словам, эти формирования находятся под жестким контролем западных и украинских спецслужб и стараются создавать отдельные подразделения.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об освобождении Часова Яра, за который бои продолжались больше года. Город считался одним из наиболее укрепленных районов ВСУ в Донбассе из-за сложного ландшафта и особенностей городской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины после отступления начали хаотичные обстрелы Часова Яра, в результате чего пострадали мирные жители.

    Российские штурмовики уничтожили наемников из Колумбии под Часовым Яром.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    3 августа 2025, 18:15 • Видео
    Скандал в Пентагоне на руку Москве

    Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

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    4 августа 2025, 07:00 • Новости дня
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    Трамп напомнил об ультиматуме России
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые антироссийские санкции от США заработают в случае, если перемирие на украинской территории не начнется в озвученные сроки, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Санкции будут, но, похоже, они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) довольно успешно их избегают», – сказал Трамп.

    По его словам, российской стороне успешно удается избегать рестрикций, поскольку, по его мнению, в России «хитрые люди», передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что итогом переговоров России и Украины должен стать долгосрочный мир, а разочарования президента США в недостаточной динамичности этого процесса связаны с завышенными ожиданиями.

    Сам Трамп сообщал, что его спецпосланник по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

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    3 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    ВС России установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные установили контроль над трассой, идущей между Красноармейском (Покровск – укр. название) и Константиновкой в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Под контроль ВС России также отошли оба берега Клебан-Быкского водохранилища, добавил Пушилин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские соединения находятся в критической ситуации на Красноармейском направлении, кольцо вокруг города сжимается.

    Ранее Владимир Зеленский сообщал, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска.

    Минобороны России указывало, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    3 августа 2025, 21:19 • Новости дня
    ВСУ начали стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    ВСУ наращивают состав группировки в Сумской области, туда направляют резервы со всех участков фронта, в том числе элитные подразделения, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них на вооружении стоят преимущественно артиллерийские установки и бронемашины образцов НАТО, добавил он.

    Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский сообщал, что на сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения, сейчас две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут тяжелейшие бои.

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    3 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Депутат Рады Скороход: Из ВСУ сбежали почти 400 тыс. человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинских вооруженных силах зарегистрировали почти 400 тыс. случаев самовольного оставления части, сообщила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

    Общее количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) уже приближается к 400 тыс. человек, сказала Скороход, передает ТАСС.

    Она не уточнила, за какой период собраны эти данные и сколько среди них случаев дезертирства. При этом парламентарий отметила, что многие военнослужащие после бегства возвращаются на место несения службы.

    Украинское законодательство различает самовольное оставление части и дезертирство. Дезертирство подразумевает желание окончательно покинуть армию и наказывается тюремным сроком, тогда как за СОЧ предусмотрен только штраф и последующая отправка в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, источник в силовых структурах России заявил, что оценка ежедневных потерь ВСУ в более чем 1,5 тыс. человек убитыми, ранеными и дезертировавшими, озвученная украинским волонтером Марией Берлинской, реалистична.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    3 августа 2025, 15:00 • Новости дня
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    L'Antidiplomatico: Наемники из Мексики на Украине обучаются для атаки на США
    @ Alejandro Ayala/Хinhua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканские члены преступных группировок в рядах украинской армии приобретают опыт обращения с ударными беспилотниками, планируя потенциальные атаки на США, пишет L'Antidiplomatico.

    Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, желающих получить военные навыки для дальнейшего использования в собственных целях, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'Antidiplomatico.

    По словам представителя министерства внутренней безопасности США Стивена Уиллоуби, «это лишь вопрос времени», когда приобретенные на Украине технологии будут применены для атак на территории США. Обозреватель подчеркнул, что мексиканские картели отправляют своих членов на Украину именно с целью освоить использование ударных беспилотников.

    Отмечается, что, если преступные организации действительно прибегнут к подобным стратегиям, Киев может оказаться в центре международного скандала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу колумбийских наемников в боях под Часовым Яром.

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    3 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    Госдеп США: Вашингтон стоит плечом к плечу с Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона продолжает поддержку киевского режима, поскольку та пытается установить «всеобъемлющее и полное прекращение огня», сообщила заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Миньон Хьюстон.

    Для американского руководства приоритет – это долговременный и прочный мир в регионе, заявила Хьюстон, передает РБК.

    «Мы хотим продолжать стоять плечом к плечу с Украиной, поскольку Украина призывает к всеобъемлющему, полному прекращению огня, которое остановит любые нападения», – указала представитель ведомства.

    США возлагают надежды на переговоры России и Украины, и будут оставаться рядом, пока не удастся установить прочный мир, заключила она.

    Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Вашингтон пытается усилить давление на Москву, передавая киевскому режиму больше американского оружия.

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    4 августа 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвинулись к крупным микрорайонам Красноармейска (украинское название – Покровск), разрезав пополам группировку ВСУ на юге города, сообщили в силовых структурах.

    Российские штурмовые подразделения разрезали пополам группировку украинских войск на юге Красноармейска, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что российские бойцы совершили прорыв с юга к центру города, в результате чего украинская группировка оказалась разделена на две части.

    Также отмечается, что российские военные подошли вплотную к крупным микрорайонам Красноармейска, включая Южный, Шахтерский и Лазурный. Представители силовых структур добавили, что успехи наступления позволили закрепиться в непосредственной близости от этих районов.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

    Владимир Зеленский признал прорыв российских войск в центр Красноармейска.

    В Минобороны сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    4 августа 2025, 00:08 • Новости дня
    Bild сообщила, что будет при отказе России отвечать на ультиматум Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские войска наступают на Красноармейск с нескольких направлений, используя тактику полуокружения, которую ранее применяли в районе Константиновки в ДНР, и технологическое превосходство, пишет немецкий таблоид, отмечая, что для ВСУ это очень плохие новости.

    «Российские войска продвигаются все дальше и дальше по Украине – за прифронтовой город ведется особенно ожесточенная борьба. 68-я бригада ВСУ, дислоцировавшаяся там в течение нескольких месяцев, находится под сильным давлением, в то время как российская армия пытается отрезать их пути снабжения. Что произойдет, если котел закроется? И может ли ультиматум Дональда Трампа сыграть свою роль?» – задается вопросом таблоид Bild.

    Ответить помогает военный эксперт Карло Масала, который допускает полное освобождение Красноармейска, поскольку ситуация там «крайне критическая», так как город является к тому же логистическим центром ВСУ.

    С другой стороны, последствия по истечении ультиматума Трампа, возможно, что-то изменят, но, по мнению военного эксперта Томаса Тайнера, и тут мяч на стороне Москвы.

    «Если русские промолчат, ничего не произойдет. Но если начнут издеваться, Трамп этого не потерпит. Если мы действительно хотим закончить этот конфликт, нам следует понимать, что путь к миру лежит через российскую экономику. Если экономика России начнет рушиться, тогда мы сможем поставить ультиматум: либо полный крах экономики, либо выход с Украины», – приводит ИноСМИ слова немецкого эксперта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена усилить давление на Россию за счет передачи Киеву американского оружия, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    При этом Сенат США отложил рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, включая меры против партнеров Москвы, до конца летней сессии, сообщила газета The Hill.

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    4 августа 2025, 10:01 • Новости дня
    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией

    Французский политик Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО

    Во Франции заявили о поражении Украины и НАТО в конфликте с Россией
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Французский политик Флориан Филиппо выразил мнение, что Украина и страны НАТО потерпели поражение, а также призвал прекратить поддержку Киева и выйти из Евросоюза.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал признать поражение Украины и НАТО, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что Украина теряет территории, а несмотря на разногласия между Россией и США, реальность свидетельствует о поражении Украины и проигрыше НАТО.

    Филиппо заявил о завершении политической карьеры Владимира Зеленского, отметив, что, по его мнению, «Зеленскому конец». Кроме того, французский политик выступил за полное прекращение финансирования Киева и призвал к выходу Франции из Европейского союза и альянса.

    Ранее Флориан Филиппо назвал Киев игрушкой НАТО из-за обсуждений возможной смены Владимира Зеленского на Валерия Залужного.

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    4 августа 2025, 09:45 • Новости дня
    В Белом доме обвинили Индию в финансировании конфликта на Украине

    Белый дом связал закупки российской нефти Индией с конфликтом на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине.

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Индия, закупая нефть у России, финансирует конфликт на Украине, передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну».

    По его словам, американская администрация рассматривает различные способы дипломатического и финансового давления для достижения мира на Украине. Ранее Трамп отмечал, что Индия может прекратить закупки российской нефти в обмен на торговую сделку с США, однако уточнил, что не уверен в реалистичности такого сценария.

    Индия занимает третье место в мире по объемам потребления нефти и зависит от импорта. Индийские НПЗ работают с более чем 30 странами, включая Россию.

    Трамп также обратил внимание на высокие пошлины и торговые барьеры Индии, а также на значительные закупки этой страной российской военной техники и энергоносителей. В связи с этим США могут ввести пошлину в 25% на импорт из Индии.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Индия якобы прекратит покупать нефть у России ради торговой сделки с США.

    Индийские власти опровергли информацию о приостановке закупки российской нефти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Индия проигнорировала нефтяной шантаж США.

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    4 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Стало известно о строительстве Украиной бункеров для F-16 и Mirage

    National Interest: Украина начала строить укрытия для F-16 и Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Украина приступила к строительству подземных бункеров для размещения западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от ударов российских военных, сообщила National Interest.

    Украина приступила к строительству подземных укрытий для западных истребителей F-16 и Mirage, чтобы защитить их от российских военных, передает РИА «Новости».

    Обозреватель издания подчеркивает, что поступающие от западных союзников самолеты стали для России приоритетными целями. Ради сохранения этих машин украинским пилотам приходится выполнять полеты на очень малых высотах, что усложняет их задачу и повышает риски.

    В публикации также отмечается, что строительство бункеров должно повысить выживаемость западных самолетов и затруднить их обнаружение.

    Ранее военный самолет Mirage 2000 упал в болото на западе Украины после критической поломки электроники, при этом пилот успел катапультироваться. Минобороны России заявило, что самолет F-16 в Сумской области был сбит российской ПВО. Западные СМИ сообщили, что по истребителю было выпущено три ракеты, предположительно, комплекса С-400 или ракеты класса «воздух – воздух».

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    3 августа 2025, 19:52 • Новости дня
    Украина объявила санкции против 94 физлиц из России, Китая и Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский сообщил о подготовке трех пакетов санкций, первый из которых касается капитанов так называемого «теневого флота».

    На официальном сайте Зеленского опубликован текст указа о применении санкций к 94 физическим лицам из России, Мьянмы, Ирана, Пакистана, Китая, Индии, Бангладеш и Грузии, передает РИА «Новости».

    Также введены санкции против пяти компаний, работающих в сфере перевозки нефти.

    Среди компаний, попавших под украинские санкции, значатся «Арго Танкер Груп», «Газпромнефть Шиппинг», СКФ ЭКО, «СКФ Приразломное» и СКФ ТМ.

    Уполномоченный по вопросам санкционной политики Украины Владислав Власюк, отметил, что меры введены в отношении капитанов танкеров, предположительно перевозивших российскую нефть в обход ценового потолка, а также операторов этих судов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что в отношении России ввели более 30 тыс. различных международных санкций.

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    «Мы про Д'Артаньяна знаем в сто раз больше, чем про казачьих атаманов»

    «Казачество стояло за беспримерным расширением территорий России, сделав ее самым большим государством на планете». Писатель Захар Прилепин написал книгу о казачьем атамане Степане Разине и рассказал газете ВЗГЛЯД, являются ли казаки отдельным народом и в чем состоит современная задача казачества. Подробности

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    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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