Глава «Другой Украины» Медведчук заявил о подготовке трибунала над Зеленским

Tекст: Вера Басилая

По мнению Медведчука, подписание закона, возвращающего НАБУ и САП прежние полномочия, стало признанием Зеленского в том, что он утратил контроль над процессами в стране. Он полагает, что таким образом глава киевского режима сознательно лишил себя власти, фактически приняв роль номинального правителя, передает РИА «Новости».

Медведчук также заявил, что антикоррупционные органы получили карт-бланш от Евросоюза на преследование всех, кто связан с Зеленским. Он считает, что уничтожение политической оппозиции и демонтаж системы противовесов привел к диктату коллективного Запада на Украине.

По словам Медведчука, материалы для возможного народного трибунала уже собираются, а предназначенная роль Зеленского – быть «козлом отпущения», на которого спишут все коррупционные скандалы. Он подчеркнул, что у Зеленского больше нет поддержки ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, и ему остается лишь ждать развития событий.

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Владимир Зеленский опасается раскрытия антикоррупционными органами серьезных преступлений, связанных с ним и его окружением.

Записи переговоров совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» Зеленского, передали на изучение в ФБР.

Эксперты считают, что НАБУ станет инструментом Запада для смены власти в Киеве.

