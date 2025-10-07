НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
За ночь над Россией нейтрализовали 184 украинских дрона
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с понедельника на вторник уничтожили и перехватили 184 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Курской областью уничтожили 62 дрона, над Белгородской – 31, над Нижегородской – 30, над Воронежской – 18, над Черным морем – 13, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Липецкой области областью поразили шесть беспилотников, над Калужской – пять, над Тульской – четыре. По три дрона уничтожили над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два – над территориями Брянской, Орловской областей и Крымом.
Над Московским регионом сбили два дрона, один из них летел на Москву.
Над Вологодской областью поразили один беспилотник.
Вечером в понедельник средства ПВО за пять часов уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской областью.
В ночь с воскресенья на понедельник над Россией поразили 251 украинский БПЛА самолетного типа.