Спасатели эвакуировали травмированную туристку у ущелья Дарданеллы в Приморье
Туристка получила травму ноги во время восхождения в районе ущелья Дарданеллы в Партизанском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС России.
Инцидент произошел днем в воскресенье, когда девушка не смогла самостоятельно передвигаться и нуждалась в срочной медицинской помощи, передает РИА «Новости».
По информации регионального главка МЧС, прибывшие сотрудники 6-го пожарно-спасательного отряда оперативно зафиксировали пострадавшую на носилках. Девушку доставили к машине скорой помощи и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
