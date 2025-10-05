Спасатели эвакуировали травмированную туристку у ущелья Дарданеллы в Приморье

СМИ: По Львову проведена одна из крупнейших атак

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате серии взрывов во Львове на западе Украины часть города осталась без электричества, передает ТАСС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе остановлена работа общественного транспорта и объявлена воздушная тревога. «Часть Львова без света», – написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник призвал жителей закрыть окна и находиться в безопасных местах из-за риска вредных испарений и дыма, отметив, что в городе возникло несколько крупных пожаров.

По данным украинских СМИ, во Львове видны два крупных очага возгорания, а над городом поднимается огромный столб дыма. Воздушная тревога в Львовской области продолжалась более пяти часов в ночь на воскресенье.

В свою очередь RT со ссылкой на местные Telegram-каналы пишет о том, что во Львове этой ночью была одна из сильнейших атак дронами и ракетами. В то же время местные жители в комментариях указывают на «зарево после ударов».

